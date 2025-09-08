"نادي أبوظبي للصقارين" ينظم 9 بطولات في الموسم الجديد

أبوظبي في 8 سبتمبر/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للصقارين، اعتماد إقامة تسع بطولات متنوعة في الموسم الجديد 2025 - 2026.

وأكد النادي في بيان اليوم، تخصيص ثلاث فعاليات لكأس صاحب السمو رئيس الدولة خلال الموسم الجديد، تنطلق أولاً بمسابقة كأس رئيس الدولة للهدد من 24 ديسمبر 2025 إلى 20 يناير 2026، تليها مسابقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور من 10 إلى 27 يناير 2026 ، ثم مزاينة كأس رئيس الدولة يومي 24 و25 يناير 2026.

وتقام مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور، خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر 2025 ، وتقام سباقات التلواح التمهيدية، على فترتين، الأولى من 5 إلى 8 نوفمبر2025، والثانية من 19 إلى 22 من الشهر نفسه، بينما ينطلق دوري مسابقة الإمارات للصيد بالصقور على مدار أيام 3 و4 و10 ديسمبر2025.

كما يشارك نادي أبوظبي للصقارين في فعاليات "ألعاب الماسترز" أبوظبي 2026"، بتنظيم بطولة ألعاب الماسترز، على مدار يومي 7 و8 فبراير 2026، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وكشف النادي عن تعزيز دوره في نشر الصقارة في المجتمع على نطاق إمارة أبوظبي، كجزء من الهوية الوطنية الإماراتية، بتنظيم مسابقة غياثي للصقور من 20 إلى 26 ديسمبر2025، ومسابقة مهرجان الظفرة للصيد بالصقور من 1 إلى 3 يناير 2026.