معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي ينطلق 12 نوفمبر

أبوظبي في 8 سبتمبر/ وام/ تنطلق النسخة الثانية والثلاثين من معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي، خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر 2025 ، والتي تنظمها شركة “RX”، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”.

ويشهد المعرض، الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 7.000 زائر، هذا العام مشاركة 25 عارضا للمرة الأولى، ما يتيح للجمهور فرصة استكشاف تشكيلة متنوعة من إبداعات المجوهرات المحلية والإقليمية والعالمية، إذ يجمع أكثر من 120 علامة تجارية من 20 دولة تحت سقف واحد، منها دولة الإمارات، والبحرين، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، وإيطاليا، والهند، والكويت، ولبنان، وسنغافورة، وتايلاند، وتركيا.

ويسلط الحدث الضوء على أرقى دور المجوهرات العالمية، وأبرز المصممين الصاعدين، والعلامات التجارية الفاخرة.

وتتميز نسخة هذا العام بإطلاق ركن المجوهرات المستدامة للمرة الأولى، في خطوة تعكس رؤية دولة الإمارات الطموحة نحو تعزيز الاستدامة والابتكار في مختلف القطاعات.

ويترقّب الزوار جوائز السحوبات التي تتيح فرصاً حصرية للفوز بجوائز استثنائية، إلى جانب جوائز الإبداع التي تُقدَّم هذا العام بفئة جديدة تحتفي بتصاميم مبتكرة مستوحاة من التراث الثقافي والهوية الوطنية لدولة الإمارات.

وتتضمن فعاليات المعرض أيضاً مشاركة كل من جناح التصاميم الدولية وجناح التصاميم الإماراتية، واللذين يسلّطان الضوء على التميز الحرفي والإبداع في مجالي التصميم والمجوهرات من كل من دولة الإمارات وإيطاليا والهند.

وقالت مي إسماعيل، مديرة الفعاليات في “RX-ME”، إن المعرض في أبوظبي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز المنصات المتخصصة في المجوهرات والساعات على مستوى المنطقة، حيث يجمع نخبة من العلامات التجارية العالمية وألمع المواهب الإبداعية في دولة الإمارات.

وأشارت إلى أن نسخة هذا العام، تتضمن مبادرات مبتكرة ومتنوعة، مثل ركن المجوهرات المستدامة وجوائز الإبداع بحلّتها الجديدة، ليواصل المعرض ترسيخ مكانته كوجهة مُلهمة تحتفي بروح الأصالة وتواكب الحداثة، وتجسّد أرقى ما يقدمه عالم التصميم والحرفية على المستويين الإقليمي والعالمي.

