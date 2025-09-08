برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي للدفعة الرابعة ينطلق 6 أكتوبر

دبي في 8 سبتمبر/ وام/ أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، خلال الفترة من 6 أكتوبر حتى 27 نوفمبر المقبلين.

ويعتبر البرنامج أول دبلوم تنفيذي رقمي من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تأهيل فرق الاتصال الحكومي لاتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي وبشكل فعال، حيث تقع على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على الهوية والصورة الإعلامية للعمل الحكومي من خلال دعم المبادرات والقرارات والإنجازات، إلى جانب بث الثقة المجتمعية فيها، وتسهيل الوصول الإعلامي للمسؤولين الرسميين في الجهات الحكومية، والتطوير المستمر لمهاراتهم المهنية.

ويساهم البرنامج في تمكين فرق الاتصال الحكومي من مواجهة التحديات في مجال عملهم، وإبقاء رسائل جهاتهم الحكومية متوائمة مع الرؤية والإستراتيجية والرسائل الرئيسية، حيث يشكل الإعلام الرقمي أحد أهم أدوات الاتصال الفعال لتعريف الجمهور بالرسائل الرئيسية والقضايا والبرامج التي تطرحها الجهة الحكومية، وتتنوع وسائلها لتشمل المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الأجهزة الإلكترونية، والفيديو، والبودكاست، وغيرها.

ويسعى البرنامج إلى إطلاع منتسبيه على التحولات الرقمية في منظومة التواصل الحكومي والمطبقة في كبرى المنظمات العالمية، وبما يسهم في تعزيز قدراتهم على قيادة وتطوير الاتصال الرقمي، وتأهيل متخصصي الاتصال الحكومي لإعداد إستراتيجيات وسائل الإعلام الاجتماعي التي تتماشى مع أهداف مؤسساتهم، وتنفيذ إستراتيجية إعلامية فعالة تواكب أحدث التقنيات التي تضمن وصول الرسائل المحددة للجهات الحكومية إلى جمهورها المستهدف.

وانطلق التسجيل في برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي الذي يستهدف مشاركة 30 منتسباً في دفعته الرابعة، عبر الرابط: "https://bit.ly/3Avla3W،" وهو يستهدف مديري إدارات الاتصال في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومیة والدوائر الرسمیة، على المستویین المحلي والاتحادي، ممن لدیھم خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمديري إدارة اتصال.

وأكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي يجسد التزام الكلية الراسخ بتأهيل الكوادر الحكومية وتزويدها بأحدث المعارف والمهارات.

من جهته قال حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد، إن إطلاق الدفعة الرابعة من البرنامج تأتي استمراراً للنجاح الذي حققه عبر دوراته الثلاث الماضية، فيما مثلت شراكة الأكاديمية مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، نموذجاً لكيفية تكامل الجهود وتسخير الإمكانات والخبرات المشتركة من أجل صقل قدرات المنتسبين وتزويدهم بكل مستجد في عالم الاتصال الحكومي، لافتاً إلى حرص الأكاديمية على توفير البيئة النموذجية لمساعدة المنتسبين على اكتساب مزيد من الخبرات بالاستعانة بنخبة من أصحاب الاختصاص البارزين على مستوى العالم.

ويتضمن برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، 13 مادة ذات محتوى إستراتيجي تقدمها هيئة تدريس تضم 7 أعضاء من أبرز الأكاديميين في علوم الاتصال الرقمي الحكومي، وسبعة متحدثين من ألمع الخبراء على مستوى العالم، وذلك خلال 76 ساعة تدريبية مكثفة على مدار ثمانية أسابيع.

ويتألف البرنامج من جزئين، الأول سيتم عقده من قبل فريق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والثاني من قبل فريق أكاديمية الإعلام الجديد.

ويضم الجزء الخاص بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ثلاثة محاور، الأول بعنوان "حكومة المستقبل"، والمحور الثاني فهو "منهج الاتصال الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة"، والمحور “العهد الرقمي الجديد”.

ويتضمن الجزء الخاص بأكاديمية الإعلام الجديد محاور عدة، حيث يبدأ البرنامج بتناول اللغة والمصطلحات والمبادئ الأساسية للاتصالات الرقمية، ويجري التركيز على كيفية وضع خطة استراتيجية للاتصالات الرقمية، ودمج الاتصالات عبر مختلف القنوات الرقمية، وتوظيف السرد القصصي لجعل المحتوى الخاص أكثر جاذبية للجمهور المستهدف، وتطبيق تقنيات سرد القصص لإنشاء محتوى رقمي – اجتماعي، وتوزيع المحتوى الخاص لتحقيق أقصى قدر من التأثير، ووضع خطة اتصال لإدارة الأزمات.

كما يتم التطرق إلى كيفية تقديم بيانات الحملة الإعلامية للجمهور، وأصحاب المصلحة والمدراء، وتحسين البيانات الصحفية وزيادة التغطية الإعلامية، واستخدام الأدوات الرقمية التي تسهل العمل.

يذكر أن الدفعة الثالثة من البرنامج شهدت مشاركة 27 منتسباً تمكنوا خلال البرنامج من صقل مهاراتهم، واكتساب خبرات قيادية في القطاعات الحكومية.

ويسعى البرنامج ، الذي تم إطلاقه في العام 2022، إلى تخريج كفاءات وطنية مؤهلة لقيادة قطاع الاتصال الحكومي ومواكبة أحدث التوجهات والممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، وتعريف المنتسبين على أحدث توجهات حكومات المستقبل، وتحفيز فرق الاتصالات على اتباع أفضل الممارسات، ومواكبة أحدث التقنيات الجديدة والقنوات العالمية.

وشهد البرنامج في دوراته الثلاث الماضية تخريج 86 من الكوادر من مسؤولي الاتصال الحكومي في جهات اتحادية ومحلية، بما يدعم تعزيز منظومة الاتصال الحكومي بأدوات جديدة ومنهجيات حديثة في الإعلام الرقمي.