منتخبنا الأولمبي يلتقي إيران غداً في ختام تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

أبوظبي في 8 سبتمبر/ وام/ يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، غداً، مع منتخب إيران في استاد آل نهيان بأبوظبي الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن لقاء الجولة الثالثة من المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة العام المقبل في المملكة العربية السعودية.

ويتصدر منتخبنا الوطني جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب إيران ولكن مع أفضلية الأهداف لمنتخبنا الوطني، فيما لا يزال منتخبا غوام وهونغ كونغ بلا رصيد من النقاط حتى الآن مع لقائهما يوم الغد .

وفاز المنتخب الوطني على نظيره غوام في المباراة الأولى بنتيجة 13-0، وفي المباراة الثانية على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 2-0.

ويختتم منتخبنا الوطني تدريباته اليوم استعداداً للمباراة التي ستحدد هوية المتأهل إلى كأس آسيا تحت 23 عاماً، إذ يتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ 11، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، لتنضم إلى المنتخب السعودي "المستضيف" للبطولة.

ويتم تنظيم التصفيات الحالية بمشاركة قياسية بـ 44 منتخبا تم توزيعها على 11 مجموعة، وتقام مبارياتها بنظام التجمع.

وقال مارسيلو برولي مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، نخوض مباراة الغد بهدف الفوز من أجل الصعود إلى النهائيات.

