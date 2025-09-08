"برجيل القابضة" تنال اعتماد "البورد الإماراتي" لبرامج الإقامة في الطب الباطني والجراحة العامة

أبوظبي في 8 سبتمبر/ وام/ أعلنت برجيل القابضة، الشركة الرائدة في قطاع الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال حفل تخريج الدفعة السادسة من برنامج طب الامتياز في أبوظبي، عن حصولها على اعتماد "البورد الإماراتي" لبرامج الإقامة في تخصصي الطب الباطني والجراحة العامة من المعهد الوطني للتخصصات الصحية في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التعليم والتدريب الطبي بدولة الإمارات.

وقال الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، إن اعتماد برامج الإقامة والزمالة الجديدة، يجسد الرؤية الإستراتيجية للمعهد في ترسيخ التعليم الطبي المتقدم داخل الدولة، مؤكداً أن التعاون مع شركاء محوريين مثل برجيل القابضة يسهم في فتح مسارات منظمة لإعداد أطباء متخصصين على أعلى مستوى يمتلكون الكفاءة والقدرة على النهوض بمنظومة الرعاية الصحية الوطنية.

من جانبه، أوضح جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، أن إطلاق برامج التخصصات الطبية يمثل محطة مفصلية في مسار بناء منظومة صحية مستدامة في الدولة، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم والتأهيل الطبي يعد ركناً أساسياً للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز مرونتها وابتكارها، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ويواكب تطلعات المستقبل.

وستُنفذ البرامج التدريبية المعتمدة في مدينة برجيل الطبية ومستشفى برجيل أبوظبي ومستشفى برجيل رويال في مدينة العين، وذلك عقب اعتماد ستة مستشفيات تابعة للمجموعة مؤخراً كمؤسسات تعليمية من قبل المعهد الوطني للتخصصات الصحية ودائرة الصحة – أبوظبي إلى جانب الاعتماد الرسمي لبرامج الإقامة والزمالة خلال الأشهر الماضية.