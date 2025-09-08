4 رماة يمثلون الإمارات في بطولة العالم لرماية "التراب" البارالمبية في التشيك

برنو- التشيك في 8 سبتمبر/وام/ يستهل منتخب الإمارات الوطني للرماية لأصحاب الهمم منافساته غدا في بطولة العالم للرماية البارالمبية "التراب" بنسختها السابعة، التي تستضيفها مدينة برنو التشيكية خلال الفترة من 9 إلى 15 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز الرماة على مستوى العالم.

يمثل منتخب الإمارات في المنافسات أربع رماة هم أحمد أبوهليبة، وسيف هلال الحميري، ومحمد هاشل الحبسي، ومحمد علي الهاشمي.

تملك رماية الإمارات البارالمبية سجلا مميزا في هذه الرياضة، حيث سبق وأن حقق أحمد أبوهليبة الميدالية البرونزية في النسخة الخامسة من بطولة العالم التي أقيمت في ليما “ عاصمة بيرو” عام 2023، وقبلها استضافت العين النسخة الرابعة من ذات البطولة عام 2022، ما عزز مكانة الدولة كإحدى الدول المؤسسة والفاعلة في هذه الرياضة على مستوى العالم والمنطقة.

وأكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن المنتخب يشارك بطموح المنافسة على المراكز الأولى، مستندا إلى كفاءة لاعبيه وخبراتهم وعراقة الرياضة في دولة الإمارات التي تعد رائدة لها في المنطقة، مشيراً إلى أن الفريق أنهى معسكرا إعداديا مكثفا في التشيك استمر نحو أسبوعين لرفع الجاهزية قبل انطلاق البطولة.