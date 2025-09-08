الفرس"آر بي ماري ليلة” تحلق بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في تركيا

إسطنبول في 8 سبتمبر/ وام/ توجت الفرس “آر بي ماري ليلة” من إسطبلات “وذنان ريسنغ” بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته التركية، التي أقيمت على مضمار “فيلي أفندي” بمدينة إسطنبول أمس ضمن أجندة سباقات النسخة الثانية والثلاثين من البطولة.

تحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء مكانة الخيل العربي الأصيل وتعزيز حضوره في المضامير العالمية.

ونجحت ممثلة دولة قطر البطلة “آر بي ماري ليلة” من نسل “المرتجز × ريتش كينكا”، بإشراف المدرب ألبان دي ميول، وقيادة الفارس دانييل تودهوب، في تقديم أداء رائع، تمكنت من خلاله من حسم المنافسة لصالحها بسهولة في السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثالثة والمخصص للأمهار والمهرات من عمر 3 سنوات فما فوق.

وشارك في السباق 12 خيلا تمثل أقوى مرابط الخيل في الجمهورية التركية، وبلغت قيمة جوائزه 250 ألف دولار أمريكي، ليصبح الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربية بالمضامير التركية.

وأنهت البطلة مسافة السباق بزمن قدره 1:46:91 دقيقة، متفوقة بفارق سبعة أطوال عن وصيفها “كاتي زماني”، فيما جاء ثالثاً “كرل قرِنْجا”، لتواصل الفرس المصنفة 116 تألقها في المضامير العالمية، رافعةً رصيد انتصاراتها إلى 12 بجانب حصولها على الوصافة مرتين من 16 مشاركة.

حضر السباق ومراسم التتويج سعادة سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الإمارات لدى الجمهورية التركية، وسعادة فيصل الرحماني، أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وحظيت المنافسات بحضور جماهيري كبير، لتؤكد المحطة التركية حضورها القوي ضمن فعاليات مهرجان إسطنبول للخيول.

من جهته، قال سعادة مسلم العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: “ نفخر بالقيمة العالمية والمكانة المرموقة لسباقات الكأس الغالية التي تجوب دول العالم، وتغمرنا السعادة بالنجاحات الكبيرة والأصداء الواسعة التي شهدتها المحطة التركية ” وأكد أن هذه المكتسبات ما هي إلا انعكاس لدعم القيادة الرشيدة، واهتمامها بملاك ومربي الخيول العربية في دول العالم.

وتوجه بالشكر إلى إدارة مضمار فيلي أفندي على حفاوة الترحيب والتنظيم المميز والأجواء الرائعة التي عكست المكانة المرموقة للكأس الغالية وريادتها التاريخية في جميع مضامير العالم.