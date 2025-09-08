دار القضاء بأم القيوين ينظم "مبادرة أهلا مدرستي" بالتعاون مع الهلال الأحمر

أم القيوين في 8 سبتمبر /وام/ نظم دار القضاء بأم القيوين “ مبادرة أهلا مدرستي” التي تستهدف توفير المستلزمات الدراسية للأيتام والأسر المتعففة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر - مركز أم القيوين.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز روح التكافل المجتمعي وحرص دار القضاء على دعم الطلبة وتمكينهم من متابعة مسيرتهم التعليمية بما يعكس الدور الإنساني للمؤسسات الوطنية وتعاونها في خدمة الفئات الأكثر احتياجا.

تندرج “مبادرة أهلا مدرستي” ضمن الشراكات الاستراتيجية بين دار القضاء والهلال الأحمر الاماراتي - مركز أم القيوين التي تهدف إلى توحيد الجهود لتنفيذ المبادرات المجتمعية والإنسانية وتعزيز التعاون المؤسسي لدعم مختلف شرائح المجتمع وتحقيق أثر مستدام.