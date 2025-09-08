61.15 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات أبوظبي منذ بداية العام

أبوظبي في 8 سبتمبر/وام/ بلغت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم 61.15 مليار درهم وذلك عبر تداول أكثر من 16.873 تصرفا عقاريا.

وأوضحت منصة "داري" أن قيمة التداولات العقارية للبيع بلغت 34.95 مليار درهم عبر 9210 تصرفات، فيما بلغت قيمة تصرفات الرهون خلال الفترة ذاتها 23.16 مليار درهم لـ 7399 تصرفا في حين بلغ إجمالي قيمة تصرفات الانتفاع أكثر من 2.93 مليار درهم لـ 245 عقارا.

واستنادا إلى الاحصائيات الصادرة عن المنصة فقد بلغ إجمالي قيمة عمليات البيع والرهون العقارية لإمارة أبوظبي نحو 67.155 مليار درهم، عبر تنفيذ 21.123 معاملة بيع ورهنا عقاريا على مختلف الوحدات العقارية.

وشهدت معاملات البيع العقاري تسجيل 11287 عملية بيع بقيمة 40.95 مليار درهم، موزعة بواقع أكثر من 18.4 مليار درهم للعقارات الجاهزة والبالغ عددها 4950 عملية بيع، و22.6 مليار درهم لـ 6337 للعقارات على المخطط، في حين سجلت الرهون العقارية 9836 معاملة بقيمة تصل إلى 26.2 مليار درهم.