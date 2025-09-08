سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال و"دو"

الشارقة في 8 سبتمبر/وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، اليوم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الهيئة وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، وذلك في مكتب سموه.

وقّع الاتفاقية راشد علي آل علي المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، وفهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" وتهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الطرفين لتطوير منظومة البنية التحتية لخدمات الاتصالات، إضافة إلى دفع عجلة التوسع في الشبكات على مستوى الإمارة والمناطق التابعة لها، بما يُسهم في تحسين جودة الخدمات وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.

وستعمل الاتفاقية على تعزيز تنفيذ مشاريع الاتصالات الحيوية في الشارقة، من خلال تمكين الشركة من تطوير وتشغيل بنية تحتية حديثة ومستدامة، تواكب متطلبات المدن الذكية، وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد والقطاعات الاقتصادية.

وحسب الاتفاقية ستعمل هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال وشركة "دو" على تنفيذ شراكة استراتيجية متعددة المحاور تشمل تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة تخدم مختلف مناطق الإمارة، حيث تلتزم الهيئة بتوفير التسهيلات اللازمة لتمكين الشركة من تنفيذ مشاريعها في هذا المجال.

تنص الاتفاقية على التعاون في دراسة إنشاء مركز بيانات متكامل في مدينة كلباء، بالإضافة إلى مشروع مدخل بحري آمن لإنزال الكابلات البحرية، بما يُعزز من موقع الإمارة مركزا حيويا للربط الرقمي.

وتتيح الاتفاقية للشركة الوصول إلى مواقع استراتيجية ضمن الإمارة لتوسعة تغطية الشبكة وتطوير خدمات الاتصالات، وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

وحسب الاتفاقية تلتزم الهيئة بتسهيل الإجراءات الحكومية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ مشاريع الاتصالات المختلفة، إلى جانب دعم جهود متطلبات التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، من خلال توفير بنية تحتية رقمية وتقنية متقدمة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المتعاملين.