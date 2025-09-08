منتسبو "البرنامج الدولي لقيادات الطاقة" يتعرفون على تجارب دولة الإمارات

دبي في 8 سبتمبر/وام/ نظم “مكتب التبادل المعرفي الحكومي ” بوزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسة زيارات لمنتسبي "البرنامج الدولي لقيادات الطاقة"، للتعرف على أفضل التجارب والممارسات في مجال الطاقة في دولة الإمارات، وذلك في إطار برنامج تخصصي لتمكينهم وتزويدهم بالمهارات والخبرات لقيادة القطاعات الحيوية في الطاقة.

يهدف "البرنامج الدولي لقيادات الطاقة" إلى تعزيز قدرات قيادات الطاقة، وتزويدها بأفضل المهارات التخصصية، من خلال تطوير الإمكانات القيادية والإدارية، ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية في مجالات الطاقة والعمل والتحديث والتطوير الحكومي.

ضم البرنامج - الذي أشرف على تنفيذه خبراء من حكومة الإمارات، وشمل زيارات معرفية لـجهات حكومية وشركات رائدة، وورش عمل، ومقابلات مع 30 خبيراً إماراتياً - 30 منتسباً من رؤساء وقيادات الطاقة من 19 دولة من ضمنها مونتينيغرو، ومنغوليا، وجمهورية المالديف، وجورجيا، وجمهورية سيشل، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية السنغال، وجمهورية كينيا، والمملكة المغربية، وإقليم كردستان العراق، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية البرازيل الاتحادية ، وجمهورية أوزبكستان، وقيرغيزستان وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية كوستاريكا.

تضمن البرنامج محاور عدة أبرزها استراتيجيات قطاعات الطاقة، والعمل والتحديث والتطوير في حكومة دولة الإمارات، والتكامل والتعاون والشراكات بين مختلف الجهات في قطاع الطاقة.

وشملت سلسلة الزيارات المعرفية لمنتسبي "البرنامج الدولي لقيادات الطاقة"، جهات عدة، من ضمنها وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية ( أدنوك )، ومصدر، ومبادلة طاقة، وشركة إمباور دبي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا).

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال الطاقة، وأنها تواصل ترسيخ مكانتها من خلال تحقيق إنجازات متقدمة في إدارة الموارد وتعزيز جاهزيتها لمستقبل هذا القطاع الحيوي المترابط عالمياً، مشيراً إلى أهمية التبادل المعرفي بين الحكومات في تحسين كفاءة العمل الحكومي وصياغة مستقبل مزدهر للمجتمعات.

ولفت إلى أن البرنامج الدولي لقيادات الطاقة يمثل منصة نوعية للاطلاع على الاستراتيجيات والتوجهات المستقبلية في القطاع، إلى جانب إثراء خبرات المنتسبين من خلال التعرف على تجربة الإمارات ونموذجها المتفرد.

يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.

ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.

