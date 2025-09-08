انطلاق "السباقات التمهيدية" للهجن العربية الأصيلة في الإمارات 12 سبتمبر

أبوظبي في 8 سبتمبر/ وام/ تنطلق يوم 12 سبتمبر الجاري فعاليات السباقات التمهيدية للهجن العربية الأصيلة في جميع ميادين الدولة، ضمن الموسم الجديد 2025 – 2026.

ترسخ هذه الانطلاقة مكانة سباقات الهجن بوصفها أحد أبرز الموروثات الثقافية والرياضية ودورها المحوري في تجسيد القيم التراثية الأصيلة وصونها، بما يسهم في استدامتها، وتعزيز حضورها على الساحتين المحلية والإقليمية.

ينظم الفعاليات اتحاد سباقات الهجن، ومركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، بمشاركة واسعة لملاك الهجن والمضمرين من مختلف إمارات الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها هذه الرياضة التراثية على المستويين المحلي والإقليمي.

يشهد اليوم الافتتاحي إقامة منافسات فئة الحقايق، تعقبها في اليوم الثاني سباقات فئة اللقايا، بينما تختتم فعاليات الأسبوع الأول بسباقات فئة الإيذاع، لتتواصل بعد ذلك البرامج التمهيدية وفق جدول أسبوعي يخصص أياماً لركض الصغار، وأخرى لركض الكبار، بمختلف الفئات العمرية للهجن وهي الحقايق، واللقايا، والإيذاع، والثنايا، والحول والزمول.

وتقام السباقات التمهيدية خلال سبتمبر في 18 ميدانًا على مستوى الدولة، إذ يشهد ميدان الوثبة إقامة 102 شوط مخصصة لكل الأعمار، في إطار التحضيرات المكثفة للموسم، بينما يشهد يوم 12 سبتمبر أيضاً تنظيم مهرجان العين التمهيدي الثالث فيما يقام مهرجان "البيت متوحد" في 25 سبتمبر، للمنافسة على الرموز والجوائز النقدية المخصصة للفائزين.