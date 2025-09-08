سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع اتفاقية رعاية بين جائزة "تميّز" و"دو"

الشارقة في 8 سبتمبر/وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جائزة التميز المؤسسي "تميّز"،اليوم توقيع اتفاقية رعاية بين الجائزة وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، وذلك في مكتب سموه.

وقع الاتفاقية حسن يعقوب المنصوري مدير جائزة التميز المؤسسي "تميّز"، وفهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة "دو" وتنص على رعاية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" الدورة الثانية من جائزة "تميّز"، والتي تركز على إبراز جهود المؤسسات وتعزيز بيئة التنافسية والابتكار في القطاعين الحكومي والخاص.

وبموجب الاتفاقية تنضم "دو" إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين للجائزة، بما يعكس حرصها على دعم مبادرات التميز المؤسسي، وتعزيز دورها في تشجيع المؤسسات على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير بيئة العمل المؤسسي.

وتمثل الاتفاقية إضافة نوعية تسهم في تحقيق أهداف الجائزة، وتعزيز حضورها منصة وطنية بارزة للاحتفاء بالممارسات المؤسسية المتميزة، وتعزيز دورها في دعم جهود التطوير المؤسسي، ونشر ثقافة الجودة والابتكار، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز تنافسية إمارة الشارقة وريادتها في مختلف المجالات.