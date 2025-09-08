"أبوظبي العالمي" يرفع عدد التراخيص النشطة الصادرة عنه إلى 11,128 بنهاية النصف الأول

أبوظبي في 8 سبتمبر /وام/ رسّخ أبوظبي العالمي، مكانته كأكبر وأسرع مركز مالي نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2025، مع أكثر من 11,000 ترخيص نشط، ونمو في حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 42%.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي إنه مع اقترابنا من إتمام عقد على انطلاق العمليات في أبوظبي العالمي، نفخر بمسيرة نموه المستمرة والتي تعكس التزامه الراسخ بالتميز، وهو ما أظهره الأداء الاستثنائي والثقة العالمية المتزايدة في أبوظبي باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً مؤثراً وعاصمة لرأس المال، ولم تكن هذه النتائج القياسية لتتحقق لولا عمق شراكاتنا الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، ورؤيتنا الواضحة والمدروسة.

وكشف “أبوظبي العالمي ” في بيان له أن عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي، والتي تشمل شركات مالية وغير مالية ارتفع، إلى 2,972 شركة خلال النصف الأول 2025، بزيادة سنوية نسبتها 42%، ويشمل ذلك 308 شركات مالية و2,664 شركة غير مالية.

وخلال الفترة نفسها، أصدر أبوظبي العالمي 1,869 ترخيصاً جديداً، وهو أعلى عدد من التراخيص يصدر خلال فترة ستة أشهر منذ تأسيس أبوظبي العالمي، ما يعادل نمواً بنسبة 47% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليرتفع إجمالي عدد التراخيص النشطة إلى 11,128 ترخيصا.

من جهتها، أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية 52 موافقة مبدئية لشركات خدمات مالية، بزيادة نسبتها 27% على أساس سنوي، إلى جانب 45 تصريحاً لتقديم الخدمات المالية بنمو نسبته 45%.

وأسهم هذا الزخم في استقطاب شركات عالمية بارزة للانضمام إلى منظومة أبوظبي العالمي، من بينها كيميردج، وفورتريس، وسيركل، وأوريكس جلوبال بارتنرز، وجي إم بي ليميتد، وبارتنرز جروب، وكارتا، وبتكوين سويس، وتراديشن، وبتغريت، وهاريسون ستريت، وستاكس آسيا دي إل تي فاونديشن، وهيدن رودز، وبولين كابيتال، وأركابيتا، وسيفيورا، وأكيلا جروب، وسكادن، وباتريزيا، ونيوفيست، وإنفست إندستريال، وديجيتال كلايمت ميدل إيست.

وواصل قطاع إدارة الأصول في أبوظبي العالمي مسار النمو التصاعدي خلال النصف الأول من عام 2025 بعدما قفز حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 42% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبنهاية يونيو 2025، بلغ عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي 154، فيما ارتفع عدد الصناديق إلى 209.

ومن أبرز الأمثلة شركة "نوفين" الأمريكية لإدارة الاستثمارات، التي افتتحت أول مكتب لها في الشرق الأوسط في أبوظبي العالمي العام الماضي، حيث تدير حالياً من أبوظبي العالمي ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار أمريكي، وتتوقع مضاعفة حجم أصولها تحت الإدارة في المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشهد النصف الأول من العام 2025 توقيع مجموعة من الشراكات المهمة والاستثمارات الاستراتيجية انطلاقاً من أبوظبي العالمي، ما يعكس تطوّر المنظومة المالية ونمو دورها في تعزيز تدفق الاستثمارات المؤسسية واسعة النطاق.

وفي شهر مايو، أسست مجموعة "فورتريس" للاستثمار مقراً دائماً لها في أبوظبي العالمي، وأعلنت عن شراكة استثمارية عالمية بقيمة مليار دولار أميركي مع "مبادلة" في مجالي الائتمان والعقارات.

كما دشنت شركة إدارة الأصول الأميركية "كيميردج" مكتبها خلال الفترة نفسها، ووقعت مذكرة تفاهم مع "مبادلة للطاقة" لتطوير مشاريع مشتركة في مجال الغاز الطبيعي والغاز المسال، بما يضع الأسس لممر للطاقة عابر للأطلسي من خلال أبوظبي العالمي.

وفي تطور استراتيجي آخر، أطلقت الشركة العالمية القابضة و"بلاك روك" بالتعاون مع شركة "لونيت" المُسجلة في أبوظبي العالمي، منصة متخصصة في قطاع إعادة التأمين معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتزامات تمويلية أولية تزيد عن مليار دولار أمريكي، إلى جانب خطط طموحة لإدارة التزامات تفوق 10 مليارات دولار أميركي.

وعلاوة على ذلك، وسّعت "مبادلة" و"ألفا ظبي" نطاق مشروعهما المشترك في مجال التمويل الخاص والذي يتخذ من أبوظبي العالمي مقراً له إلى 2.5 مليار دولار.

حقق أبوظبي العالمي إنجازاً بارزاً بتصدره المراكز المالية الدولية في المنطقة من حيث القيمة السوقية للشركات العاملة فيه، حيث تخطت القيمة الإجمالية للشركات المُسجلة في أبوظبي العالمي والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 500 مليار درهم، مع نهاية النصف الأول 2025.

ومع انتهاء المرحلة الانتقالية لضم جزيرة الريم إلى منظومة أبوظبي العالمي، ارتفع عدد تصاريح العمل الصادرة عن أبوظبي العالمي ليصل تعداد القوى العاملة في جزيرتي الماريه والريم إلى 35,964 موظفاً بنهاية النصف الأول من عام 2025.

يأتي هذا التوسع تماشياً مع نمو عدد سكان إمارة أبوظبي بنسبة 7.5% خلال عام 2024، ليتجاوز 4.14 مليون نسمة، حسب مركز الإحصاء- أبوظبي.

ويُتوقع أن يواصل تعداد القوى العاملة نموه القوي خلال عام 2025، تماشياً مع الارتفاع المتواصل في عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي والتراخيص الممنوحة أو الجاري إصدارها.

وحافظت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي على مكانتها الريادية في المجال التنظيمي خلال النصف الأول من العام، عبر إدخال عدد من التحسينات على الأطر التنظيمية وتعزيز سبل التعاون.

وأبرمت السلطة أربع مذكرات تفاهم جديدة مع نظرائها التنظيميين في كلٍّ من أذربيجان، وبوتان، وهونج كونج والسويد، كما أصدرت إرشادات جديدة تتعلق بالامتثال للعقوبات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والأمن السيبراني.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تحسينات تشريعية مهمة خلال النصف الأول من عام 2025، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة مخاطر الأمن السيبراني، ومبادئ بازل الأساسية، ومتطلبات الإفصاح الخاصة بالصناديق الاستثمارية.

وخلال النصف الأول من العام، أدخلت سلطة التسجيل مجموعة من التحسينات البارزة لتعزيز الكفاءة التشغيلية ووضوح الآليات التنظيمية ضمن منظومة أبوظبي العالمي .

شملت هذه التحسينات إطلاق الأداة الرقمية الجديدة لتبسيط عملية التحقق من مصالح الملكية العقارية، وإصدار لوائح تصاريح الأنشطة التجارية التي تتيح مرونة أكبر للشركات غير المالية.

وأعلنت سلطة التسجيل عن تعديل قواعد الرسوم وخفضها، بما يسهّل دخول الشركات الجديدة ويقلل التكاليف.

كما واصلت سلطة التسجيل تعزيز تعاونها الدولي، حيث وقّعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركز أستانا المالي الدولي بهدف تعزيز التعاون والاعتراف المتبادل بالمنصات الرقمية التشغيلية.

وشهدت أنشطة الإشراف زخماً كبيراً خلال هذه الفترة، إذ أجرت السلطة عمليات تقييم إشرافية أكثر بنسبة 223% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.

وأعلنت محاكم أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من العام عن إطلاق لجنة من الوسطاء المتطوعين تضم مجموعة من الوسطاء المعتمدين دولياً، في خطوة بارزة لتعزيز الوصول إلى العدالة، وتوسيع نطاق برنامج خدمات الوساطة القضائية الملحقة بمحاكم أبوظبي العالمي والذي أُطلق عام 2019، كأول برنامج من نوعه في المنطقة.

وخلال الفترة نفسها، اختارت نقابة المحامين الدوليين أبوظبي لاستضافة فعاليتها الخاصة وهي مؤتمر "يوم التحكيم الدولي" في يناير 2026 وذلك في أبوظبي العالمي.

وقدمت أكاديمية أبوظبي العالمي، ذراع المعرفة الخاص بالمركز المالي الدولي للعاصمة، 100 برنامج تدريبي لأكثر من 2,600 مشارك، ونظمت 49 فعالية خاصة بالقطاع شارك فيها أكثر من 1,300 شخص خلال النصف الأول من عام 2025.

وفي إطار التزامها بتوفير 2,900 فرصة عمل لمواطنين إماراتيين في القطاع الخاص بنهاية العام، نجحت الأكاديمية في توفير أكثر من 900 فرصة توظيف خلال النصف الأول، مدعومة بـ 23 شهادة عالمية معتمدة وتسعة مسارات تخصصية لتطوير القدرات وصقل المهارات.

ونشر مركز الأبحاث التابع للأكاديمية ثماني أوراق بحثية مؤثرة خلال الفترة، ركزت على الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ومكافحة الجرائم المالية، وحفظ الأصول الرقمية.

وبينما يستعد أبوظبي العالمي للاحتفال بالذكرى العاشرة على انطلاق عملياته في نهاية أكتوبر 2025، يواصل جهوده لتحقيق أثر مستدام على المدى البعيد من خلال تحفيز الابتكار التنظيمي، والشراكات المؤسسية، وبناء منظومة مالية قوية ومرنة تواكب توجهات المستقبل.

