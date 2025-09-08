غرفة عجمان تطلق مبادرة "صَدِّر بخطوة واحدة"

عجمان في 8 سبتمبر / وام/ أطلقت غرفة تجارة عجمان مبادرة "صَدِّر بخطوة واحدة" بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية وذلك خلال فعاليات "اللقاء الثاني لتصفير البيروقراطية"في دبي.

أعلن عن المبادرة سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان ، بحضور سعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، ومسؤولي الجهات الاتحادية والمحلية.

تهدف مبادرة "صَدِّر بخطوة واحدة" التي تنفذها غرفة عجمان بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والسياحة والتجارة الخارجية وبشراكات متكاملة مع الجهات الاتحادية والمحلية والمنصات الرقمية الموحدة ، إلى تسهيل إجراءات التصدير وتوفير خدمات استثنائية تُبسط وتقلص عدد الإجراءات وتُسرع زمن إنجازها.

وقال سعادة عبدالله المويجعي :"نؤمن في غرفة عجمان بأن تصفير البيروقراطية ضرورة وهدف تسعى غرفة عجمان إلى تحقيقه لضمان توفير خدمات ومبادرات مبتكرة تختصر الوقت والجهد بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تحقيقاً لرؤية عجمان 2030 المنسجمة والمتوائمة مع مبادئ "نحن الإمارات 2031".

واستعرضت غرفة عجمان العوائد المتوقعة والمستهدف الوصول إليها عبر المبادرة والتي ستحدث نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التصدير خاصة أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل 10 شركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتسهيل رحلة المتعامل عبر "اتاحة التقديم على طلب 10 خدمات في منصة موحدة، وتقليص عدد الإجراءات لطلب الخدمات من 38 إجراءً إلى 19 اجراءً، وتقليص المستندات المطلوبة من 27 مستنداً إلى 8 مستندات، وتسريع إنجاز العديد من الخدمات ليتم استكمالها خلال يومي عمل فقط بدلاً من 5 أيام، وإتاحة إنجاز بعض الخدمات بشكل آني وفوري حسب نوع الخدمة.

وأشاد المويجعي، بمستهدفات ونتائج البرنامج الوطني "تصفير البيروقراطية الحكومية"، ودوره في تجسيد استباقية الإمارات في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية بما يعكس توجهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ نموذج حكومي رائد إقليميا وعالميا، مؤكداً أن حكومة عجمان تحرص على مواكبة مستهدفات الدولة في تصفير البيروقراطية من خلال تحدي "خدمات الجيل القادم" بهدف تطوير الخدمات الحكومية في الإمارة.

وأضاف أن مبادرة "صَدِّر بخطوة واحدة" ستسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات "مشروع 300 مليار" ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية صادرات الدولة الصناعية وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ودول العالم بشكل أكبر.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان أهمية تكاتف الجهود واستكمال مسيرة التطوير والعمل المتواصل لتنمية صادرات الإمارات عبر تسهيل الإجراءات وتطوير خدمات رقمية، دعماً لرفع القدرات التنافسية لمنشآت القطاع الخاص في الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة أن القطاع الصناعي يمتلك قدرات إنتاجية عالية بمستويات جودة عالمية.