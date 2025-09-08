40 % نموا بأعمال"دي إكس بي لايف" خلال النصف الأول

دبي في 8 سبتمبر /وام/ حققت دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي نموًا بنسبة 40% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتعزز حضورها الإقليمي والعالمي.

وقدمت دي إكس بي لايف خدماتها إلى 127 فعالية محلية وإقليمية ودولية شملت 49 معرضًا، و15 مؤتمرًا، و7 فعاليّات ترفيهيّة، و14 حفل تخرّج، و42 حفل زفاف، بالإضافة إلى إقامة عدد من فعاليات الشركات والمهرجانات والمناسبات الوطنيّة في مختلف إمارات الدولة.

وعملت دي إكس بي لايف مقاولًا رئيسيًا لـــ 38 فعاليّة، وقدّمت إليها جميع خدمات الفعاليات وقامت ببناء 430 ألف قدم مربّعة من مناطق الأنشطة والفعاليّات بالأحداث الكبرى إضافة إلى تصميمها وتشييدها 272 منصّة عرض للشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية على مساحة 250 ألف قدم مربّعة، منها 36 منصّة عرض خارج الدولة، بمساحة إجماليّة 40 ألف قدم مربعة في أسواق رئيسية شملت ألمانيا والسعودية والهند ومصر والمغرب وكوالا لامبور.

وقدّمت دي إكس بي لايف خدماتها لعدد من كبريات الفعاليات، منها معرض جلفود، والقمة الشرطية العالمية، ومعرض عالم القهوة، ومهرجان دبي للقهوة، ومعرض الأغذية السعودي، وسوق السفر العربي، ومعرض جيتكس أفريقيا وجيتكس برلين وجيتكس جلوبال، فضلًا عن حضورها في فعاليّات دوليّة مرموقة في الولايات المتحدة وكوريا وألمانيا والصين وسنغافورة وأسبانيا ومصر والمغرب إلى جانب مشاركتها في معارض عالميّة بارزة للترويج لعلامتها التجاريّة.

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لــ دي إكس بي لايف:" نواصل توسيع أعمالنا وحضورنا في أسواق منطقة الشرق الأوسط والخليج والأسواق العالمية، ونسير بخطىً واثقة نحو تحقيق هدفنا بأن نصبح إحدى أكبر الشركات العالمية في تقديم خدمات الفعاليات المتكاملة، ونضع نصب أعيننا هدف تعزيز اسم ومكانة دبي في قطاع الفعاليات العالمي، عبر تقديم أرقى مستوى من خدمات الفعاليات وفق أفضل المعايير العالمية وبرؤى جديدة تُلفت الأنظار وتُبهر المشاركين في جميع الفعاليات.

وحققت “دي إكس بي لايف”إنجازًا نوعيًا جديدًا بفوزها بثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز "فعاليات الشرق الأوسط 2025، هي جائزة "أفضل فعالية مجتمعية" عن "ليالي حتّا الثقافية"، وجائزة "أفضل تصميم وتشييد جناح أصغر من 100 متر مربع" عن جناح شركة "فوجي فيلم" في معرض ومؤتمر "ميدلاب"، وجائزة "أفضل فعالية بميزانية محدودة" عن تنظيمها الدورة الأولى لمهرجان دبي للقهوة 2024، الذي اجتذب أكثر من 20 ألف زائر.