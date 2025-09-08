مبادرات مجتمعية ببلدية منطقة الظفرة لتسهيل الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

الظفرة في 8 سبتمبر /وام/ تمكنت بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين عبر إطلاق مبادرات مجتمعية لتسهيل الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وتعليمهم وتدريبهم على كيفية تقديم طلباتهم عبر منصة تم الرقمية، وتوفير صالة خاصة لإنجاز معاملاتهم في زمن قياسي.

ونجحت البلدية في هذا الصدد في انجاز 3834 معاملة خلال العام 2024 وحتى شهر أغسطس من العام الجاري وتضمنت الخدمات التي تم تقديمها طلب تسليم زوايا الأراضي الزراعية، وتصميم واعتماد المخططات(200م_300م)، وتسجيل عقود ايجار الاستراحات البحرية، بالإضافة إلى خدمة تنازل عن حصة الاستراحات البحرية وتعهد البناء خلال سنة، وخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وخدمات الشركاء الاستراتيجيين، وتحديث بطاقة المواد الغذائية وبيانات المسكن.

وتولي البلدية اهتماماً كبيراً بتطوير الخدمات المقدمة للعملاء لضمان رضاهم وتوفير الدعم اللازم لهم وتطوير العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين، بالإضافة إلى المتابعة والتنسيق مع المراكز الفرعية بخصوص متابعة الإجراءات والشكاوى والاقتراحات والتأكد من استلام التقارير ودراستها ومراجعتها، والتنسيق مع الإدارات المعنية بهدف تحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمتعاملين.