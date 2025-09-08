"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تبحث تعزيز التعاون مع مجلس الدين الإسلامي بماليزيا

أبوظبي في 8 سبتمبر/وام/ استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بمقر الهيئة في أبوظبي، سمو الأمير أمير ناصر إبراهيم شاه نائب رئيس مجلس الدين الإسلامي في ماليزيا، والوفد المرافق له وذلك خلال زيارته للهيئة .

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والتواصل والاستفادة من الخبرات والخطط والمبادرات في إدارة الشؤون الدينية في ظل التطور الحضاري الذي يشهده العالم، والعمل على ترسيخ قيم الدين السمحة ومعانيه السامية التي تجسد الوجه المشرق للإسلام وتؤسس لمجتمعاتٍ متسامحةٍ ومتعايشةٍ قادرةٍ على صنع حياةٍ مستقرةٍ ومزدهرة، وأشادا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين قيادةً وشعبًا والتي تشهد نمواً وتطوراً في مختلف المجالات.

حضر اللقاء سعادة داتو تنغكو سراج الزمان سفير ماليزيا لدى الدولة، والدكتور محمد سليمان البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع الوقف والزكاة وعبد الرحمن سعيد الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الكفاءات الدينية والخطاب الشرعي في الهيئة بالإنابة، وعددٌ من المسؤولين في الجانبين.

تعرف الوفد الماليزي خلال الزيارة على نهجها في إدارة المساجد والأوقاف وإطار الحوكمة في إدارة الزكاة، والنماذج التشغيلية للتحصيل والتوزيع، وكيفية إعداد خطب الجمعة الموحدة وملامستها لاحتياجات المجتمع التوعوية والتثقيفية، ووقف على التحول الرقمي والذكي في خدمات الهيئة، واستراتيجيات إشراك الجمهور في رسم ملامح رؤية الهيئة وأهدافها.