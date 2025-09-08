"جهاز الإمارات للمحاسبة" يطلق منصتين رقميتين لتعزيز التدقيق والحوكمة المالية

أبوظبي في 8 سبتمبر /وام/ أعلن جهاز الإمارات للمحاسبة عن إطلاق منصتين رقميتين مبتكرتين، "منصة التدقيق الداخلي للجهات الخاضعة ومنصة مدققي الحسابات"، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس التزامه بتسخير التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة منظومة التدقيق والرقابة على المستوى الاتحادي.

وأكد الجهاز في بيان له اليوم أن منصة التدقيق الداخلي تعد تحولاً نوعياً في الرقابة المالية والإدارية، إذ توفر نظاماً رقمياً متكاملاً لمتابعة أداء وحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية الاتحادية، مع إمكانية تقييم مدى التزامها بالمعايير واللوائح المعتمدة وتتيح أيضا بيئة تفاعلية للتواصل الفوري بين الجهاز ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة، بما يضمن سرعة الاستجابة ويعزز الامتثال للتشريعات.

ونوه إلى أن منصة مدققي الحسابات صُممت لتكون سجلًا رقمياً معتمداً لشركات التدقيق الخارجي، ما يمكّن الجهات الخاضعة من اختيار شركاء تدقيق مؤهلين ومعتمدين، وفق أرقى الممارسات الدولية في مراجعة البيانات المالية.

يأتي إطلاق هذه المنصات في إطار التوجه الاستراتيجي للجهاز نحو التحول الرقمي في الرقابة والتدقيق، بما يعزز من دوره جهة اتحادية رائدة تسهم في بناء منظومة حوكمة حديثة وفعّالة ويمثل ذلك دعماً مباشراً لجهود الدولة في ترسيخ النزاهة والشفافية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، من خلال توظيف التكنولوجيا كأداة رئيسية لتعزيز الثقة وتحقيق الاستدامة المالية.