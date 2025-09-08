"محمد بن راشد للفضاء " يطلق برنامجا تدريبيا حول الاستشعار عن بعد

دبي في 8 سبتمبر /وام/ أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع الجمعية الإماراتية لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد برنامجا تدريبيا متكاملا في نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها لاستخدام التقنيات الجيومكانية الحديثة في مواجهة التحديات المختلفة وإيجاد حلول مبتكرة تدعم مختلف القطاعات.

يقام البرنامج في مقر مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إضافة إلى مواقع الجهات المستفيدة من التدريب ويستهدف موظفي الجهات الحكومية والمتخصصين في القطاع الخاص والأكاديميين والطلبة وتم تصميمه ليتناسب مع مختلف الخبرات ويجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي من خلال مختبرات تدريبية ودراسات حالة وجلسات تفاعلية إلى جانب اختبارات تقييمية لترسيخ المعرفة وتعزيز جاهزية المشاركين لتطبيق مكتسباتهم في بيئات عملهم.

وأكد الدكتور سعيد المنصوري مدير إدارة الاستشعار عن بعد في مركز محمد بن راشد للفضاء أن التقنيات الجيومكانية باتت اليوم عنصرا حيويا في قطاعات التخطيط الحضري وإدارة الموارد ومواجهة الكوارث وغيرها مشيرا إلى أن البرنامج الذي أطلق بالشراكة مع الجمعية يهدف إلى تمكين المتخصصين والطلاب من تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز القدرات العلمية وتوظيف تقنيات الفضاء لخدمة البشرية.