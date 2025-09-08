إطلاق الدورة الجديدة من جائزة "حمدان – اليونسكو لتنمية أداء المعلمين"

دبي في 8 سبتمبر/وام/ أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) فتح باب الترشيحات للدورة الجديدة (2025 – 2026) من جائزة حمدان – اليونسكو لتنمية أداء المعلمين، التي تُمنح مرة كل سنتين لتكريم أفضل الممارسات العالمية الرائدة في تحسين جودة التعليم وأداء المعلمين. وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة أن الجائزة تواصل تكريم نخب المعلمين المتميزين في مختلف المناطق والأقاليم حول العالم وتمكنت من توظيف إنجازاتها المتراكمة على مدى دوراتها السابقة في توفير منصة عالمية لتبادل الممارسات التربوية الناجحة، وتشجيع الابتكار في التعليم، مؤكداً أن الاستثمار في المعلمين استثمار في المستقبل كونهم القوة المحركة لتنمية المجتمعات.

وأضاف سعادته أن الدورات السابقة أثبتت أن هذه الجائزة لا تقتصر على تكريم المتميزين فحسب، بل تعمل أيضًا على تحفيز المؤسسات التعليمية والمعلمين على السعي المستمر نحو تطوير أساليب التدريس، وابتكار حلول جديدة للتحديات التي تواجه التعليم عالميًا ومن خلال شراكتنا مع اليونسكو، نطمح إلى بناء شبكة دولية متنامية من الخبراء والمعلمين والمؤسسات، تسهم في رفع مستوى التعليم وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن المؤسسة ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز مكانة المعلم، وتزويده بالموارد والقدرات التي تمكّنه من أداء رسالته على أكمل وجه، بما ينعكس إيجابًا على الأجيال القادمة".

وشدد على أن الجائزة تجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم التعليم والمعلمين على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن الاستثمار في تطوير قدرات المعلمين الأساس لبناء أنظمة تعليمية أكثر جودة واستدامة، وهو ما يتماشى مع رؤية المؤسسة ورسالتها في تعزيز التميز التعليمي وإبراز الدور المحوري للمعلم في مسيرة التنمية الشاملة.

ويتمّ اختيار الفائزين من خلال لجنة تحكيم دولية مستقلة مكونة من خمسة خبراء بارزين في مجال التعليم، يتم تعيينهم من قبل المدير العام لليونسكو وتراعي اللجنة تمثيل مختلف الأقاليم الجغرافية في العالم.

ودعت مؤسسة حمدان واليونسكو المؤسسات التعليمية والبحثية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة إلى المبادرة بتقديم ترشيحاتها عبر المنصة الإلكترونية للجائزة، قبل 31 أكتوبر 2025 (منتصف الليل بتوقيت باريس).

وسيتم تكريم الفائزين الثلاثة في احتفال رسمي يقام بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم في 5 أكتوبر 2026 بمقر اليونسكو في باريس.