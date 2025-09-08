"أبوظبي التجاري" يعتزم زيادة رأس ماله و جمع 6.1 مليار درهم

أبوظبي في 8 سبتمبر/وام/ اعتمد مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري قرار زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة تصل إلى 6.1 مليار درهم.

وأوضح البنك في بيان له أن هذا الإصدار يمنح المساهمين فرصة للمشاركة، وذلك من خلال الاكتتاب في أسهم جديدة سيتم طرحها بسعر تفضيلي مقارنة بسعر السهم السائد في السوق عند الإصدار.

وسيؤدي إصدار حقوق الأولوية المقترح إلى زيادة رأس مال بنك أبوظبي التجاري المُصدر من 7,319,947,010 دراهم إلى7,912,175,710 دراهم من خلال إصدار ما يصل إلى 592,228,700 سهم جديد.

وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والمساهمين، سيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار وقدره 10.3 درهم للسهم الواحد، ما يعكس القيمة الاسمية للسهم والبالغة 1.00 درهم للسهم الجديد، بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 9.3 درهم للسهم الواحد.

ويتيح هذا الإصدار للمساهمين فرصة الاكتتاب بسعر تفضيلي يمثل تخفيضاً بنسبة 30 % من سعر الإغلاق للسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية كما بتاريخ 4 سبتمبر 2025.

وسيعزز هذا الإصدار قدرة البنك على زيادة حجم الأصول، ومواكبة المتطلبات التنظيمية المتجددة، فضلاً عن مواصلة تحقيق عوائد متنامية ومستدامة لمساهميه.

وفي هذا السياق، أكدت شركة مبادلة للاستثمار، المساهم الأكبر في بنك أبوظبي التجاري دعمها التام لقرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العمومية بالموافقة على زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية والتزامها بممارسة حق الأولوية كمساهم حالي من خلال الاكتتاب الكامل في الأسهم المطروحة بما يتوافق مع نسبة ملكيتها الحالية، مما يعكس الثقة الكبيرة في التوجهات المستقبلية للبنك.

وواصل بنك أبوظبي التجاري نجاحه في تحقيق عائد إجمالي للمساهمين بنسبة تخطت 75% على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية، بينما سيتيح إصدار حقوق الأولوية للمساهمين فرصة استثنائية للمشاركة في استراتيجية نمو البنك، ومواكبة توسع عملياته وتعزيز ربحيته.

وجدد بنك أبوظبي التجاري تأكيد سعيه لتوزيع أرباح مستهدفة بحوالي 25 مليار درهم على مدى السنوات الخمس القادمة، ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالفترة السابقة، الأمر الذي يعكس التزامه الراسخ بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة لمساهميه.

وتمكّن بنك أبوظبي التجاري، من توسيع نطاق عملياته ورفع مستوى الربحية بشكل كبير منذ عام 2020، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 77% خلال خمس سنوات ليتجاوز 700 مليار درهم في شهر يونيو 2025.

وتخطى أداء البنك في النصف الأول من عام 2025 التقديرات المستهدفة، حيث سجل للسنة الرابعة على التوالي نمواً متواصلاً في الأرباح الربع سنوية قبل استقطاع الضريبة.

ويأتي إصدار حقوق الأولوية ليعزز هذا الأداء القوي، في وقت يمضي فيه البنك قُدُماً في تنفيذ استراتيجيته الطموحة الرامية إلى مضاعفة صافي أرباحه إلى 20 مليار درهم في غضون خمس سنوات، مع تحقيق نمو سنوي للعائد على حقوق المساهمين بما يتجاوز 15%.

وستسهم زيادة رأس المال في رفع نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ونسبة كفاية رأس المال بحوالي 120 نقطة أساس عند اكتمال الإصدار.

ويُعقد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في 13 أكتوبر 2025، للتصويت على زيادة رأس المال والذي سيتم تنفيذه من خلال إصدار حقوق الأولوية المقترح، وسيقوم البنك بالإعلان عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بتوقيت الإصدار وشروطه وفترة الاكتتاب فور استيفاء جميع موافقات الجهات التنظيمية والمساهمين.