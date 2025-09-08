ولي عهد أم القيوين يدشن الهوية الترويجية الجديدة للإمارة

أم القويين فى 8 سبتمبر/وام/ انطلاقًا من رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، دشّن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي ، الهوية الترويجية الجديدة للإمارة، في رؤية طموحة ترسخ مكانة أم القيوين وجهة سياحية رائدة.

جاء تصميم الهوية الترويجية بتوجيهات سمو ولي عهد أم القيوين ، بهدف تسليط الضوء على المزايا الفريدة للإمارة وتعزيز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية مما يسهم في دعم قطاع السياحة وفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار.

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين أن الهوية الترويجية الجديدة تعكس نهجاً مبتكرا في تطوير تجربة الزوار بهدف تقديم لحظات استثنائية لا تُنسى للزائرين من داخل الدولة وخارجها ويسهم الشعار الجديد في تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة في مجالات الاستجمام والترفيه والسياحة مما يرسّخ حضورها على الخريطة السياحية العالمية.

وقال رئيس دائرة السياحة والآثار:"سنعمل على استثمار هذه الهوية في تطوير برامج ومبادرات تواكب تطلعات المجتمع والزوّار على حد سواء، وتشكل إطارًا جامعًا في تعزير حيوية المشهد السياحي لأم القيوين وتوظيفها في المحافل الترويجية لتعبر عن الإمارة وتبرز تفردها أمام العالم".

وأوضح أن تصميم الهوية الترويجية لإمارة أم القيوين جاء ليعبر عن مجموعة من العناصر الرمزية التي تجسد طبيعة الإمارة وخصوصيتها الثقافية حيث اجتمعت أمواج البحر ورمال الصحراء وأشجار النخيل وقطرة الماء في تشكيل بصري متكامل يعكس ثراء البيئة وتنوعها ويبرز الشكل المستوحى من اللؤلؤ رمزًا للأصالة والتاريخ البحري، إلى جانب الخط العربي الذي يمنح الهوية بعدًا فنيًا يعكس عراقة الثقافة الإماراتية لتتكامل هذه العناصر جميعًا في رسم صورة متجددة لأم القيوين.

تخلل الحدث عرض إبداعي قدم لمحة شاملة عن الهوية الترويجية الجديدة التي استعرضت عناصرها الفريدة والتي تعكس البيئة الطبيعية الغنية للإمارة وثقافتها العريقة وتوجهاتها المستقبلية نحو الابتكار.

وجرى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتوحيد الرسائل الاتصالية والمحتوى الرقمي المتعلق بالإمارة والترويج لها وفق أفضل الممارسات العالمية.

حضر حفل الإطلاق عدد من الشيوخ ومديري الدوائر المحلية والاتحادية.