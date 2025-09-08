جامعة الإمارات تنظم اللقاء السنوي للعام الأكاديمي 2025/2026

العين في 8 سبتمبر/ وام/ نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة اليوم اللقاء السنوي للعام الجامعي 2025/2026، وذلك بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى للجامعة، وعدد من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية أن جامعة الإمارات، باعتبارها الجامعة الوطنية الأولى في الدولة "الجامعة الأم"، تواصل جهودها في ترسيخ مكانتها البحثية والأكاديمية وتعزيز مساهماتها في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال التركيز على الابتكار، والاستدامة، والتكنولوجيا الحديثة، وتنمية رأس المال البشري.

وأشار إلى أن التحديات العالمية الراهنة مثل التغير المناخي، والثورة التكنولوجية، والأمن الغذائي والمائي، تتطلب حلولًا مبتكرة تقوم على البحث الذي يجمع الخبراء من مختلف المجالات لتبادل الرؤى والأفكار والاستراتيجيات الفعالة التي تسهم في تحسين جودة الحياة وازدهار المجتمعات.

وأوضح أن جامعة الإمارات تستثمر في برامجها وشراكاتها لدمج العلوم الهندسية مع البيئية، والإنسانية، والعمل على تطوير البحث العملي في مختلف المجالات بهدف فتح آفاق جديدة للاكتشافات وتوسيع المعرفة المشتركة.

ودعا الطلبة إلى بدء العام الجامعي بطموحات كبيرة وروح المبادرة والسعي لبناء مستقبل متميز، وحث أعضاء هيئة التدريس على مواصلة دورهم الرائد والمتميز في بناء المعرفة وتوجيه الأجيال القادمة نحو مستقبل مشرق فيما طالب الكادر الإداري بمواصلة العمل على تحقيق التميز المؤسسي.

تضمن برنامج اللقاء محاضرة ألقاها الدكتور روبرت روبيردو دان، نائب مدير جامعة ولاية كارولينا الشمالية للبرامج الجامعية متعددة التخصصات، بعنوان "الابتكار التعاوني: مواجهة التحديات من خلال البحث متعدد التخصصات".

وجرى خلال اللقاء تكريم الفائزين بجوائز التميز الأكاديمي للعام 2024/2025.