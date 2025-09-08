4.973 تريليون درهم إجمالي الأصول المصرفية بنهاية النصف الأول

أبوظبي في 8 سبتمبر /وام/ ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.9% لتتجاوز 4.973 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو4.878 تريليون درهم في نهاية مايو السابق.

وذكر تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 1.8% ليتخطى 2.334 تريليون درهم نهاية يونيو، مقابل 2.293 تريليون درهم نهاية مايو، نتيجة نمو الائتمان المحلي بقيمة 22.5 مليار درهم والائتمان الأجنبي بقيمة 18.4 مليار درهم.

وجاء ارتفاع الائتمان المحلي مدفوعاً بزيادة الائتمان الموجه للقطاع الخاص بنسبة 2.1%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 4.6%، في حين انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%، وللقطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" بنسبة 2.3%.

وسجلت الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 0.9% لتتجاوز 3.045 تريليون درهم في نهاية يونيو، مقارنة مع 3.018 تريليون درهم في نهاية مايو، ويعود ذلك إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.7% لتبلغ 2.789 تريليون درهم، متخطية انخفاض ودائع غير المقيمين بنسبة 7.2% لتسجل 257.2 مليار درهم.

أما على صعيد عرض النقد، فقد ارتفع عرض النقد "ن1" بنسبة 1% ليتجاوز 1.026 تريليون درهم في نهاية يونيو، نتيجة زيادة الودائع النقدية بمقدار 8.9 مليار درهم وارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.7 مليار درهم.

وارتفع عرض النقد "ن2" بنسبة 2.3% ليتجاوز2.531 تريليون درهم، بدعم من نمو "ن1" وزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 46.6 مليار درهم.

وسجل عرض النقد "ن3" ارتفاعاً بنسبة 1.7% ليبلغ نحو 2.998 تريليون درهم، نتيجة نمو "ن2"، متخطياً انخفاض الودائع الحكومية بمقدار 7.7 مليار درهم.

وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2.8% من 836.7 مليار درهم في نهاية مايو إلى 860 مليار درهم في نهاية يونيو 2025، نتيجة نمو الحساب الاحتياطي بنسبة 6.8%، وزيادة الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 61.2%، متخطية تراجع العملات المصدرة بنسبة 0.4%، وانخفاض الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 14%.

إلى ذلك ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 969.3 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 939.1 مليار درهم نهاية مايو السابق.

وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية يونيو بواقع 418.3 مليار درهم في الأرصدة والودائع لدى البنوك في الخارج، و506 مليارات في الأوراق المالية الأجنبية، و45 مليار درهم في الأصول الأخرى.

وتخطت الميزانية العمومية للمركزي حاجز التريليون درهم للمرة الأولى، وتوزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 508.2 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و256.8 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و168.1 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و26.2 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 45.2 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 237.8 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و196.1 مليار درهم في الودائع، و532.7 مليار درهم في الاستثمارات، و0.1 مليار درهم في القروض والسلف، و37.7 مليار درهم للأصول الأخرى.

