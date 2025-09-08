خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف خالد أحمد رقيط السويدي

أبوظبي في 8 سبتمبر/وام/ حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال بمناسبة زفاف سعادة خالد أحمد رقيط السويدي إلى كريمة المرحوم ناصر إبراهيم تعيب الزعابي.

وأعرب سموّه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

رافق سموّه، خلال حضور حفل الزفاف، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في مجلس البطين، عدد من المسؤولين، وأقارب العروسين، وجمع من المدعوين والمهنئين.

