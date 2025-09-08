شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها بمعرض الصيد والفروسية 2025

أبوظبي في 8 سبتمبر/ وام/ اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشاركتها في فعاليات الدورة الثانية والعشرين بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، الذي استضافه مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة من 30 أغسطس الماضي إلى 7 سبتمبر الجاري، تحت شعار "استدامة وتراث… بروح متجددة"، وسط حضور جماهيري كبير وزيارات واسعة من مختلف فئات المجتمع.

وقدمت شرطة أبوظبي عبر جناحها سلسلة من العروض الميدانية والتقنيات الذكية والأنشطة التوعوية والتراثية، جسدت من خلالها تكامل دورها الأمني والمجتمعي والثقافي.

وشهد الجناح إقبالًا واسعًا من الزوار الذين تعرفوا على أحدث التطبيقات الذكية في مجالات المرور والدوريات، وأبرز البرامج التوعوية التي تسهم في رفع مستوى السلامة والأمن المجتمعي.

وتضمنت المشاركة عروضًا تراثية لفرع الهجانة من قسم الموروث الشرطي، حيث قدم أفراد شرطة أبوظبي عرضًا ميدانيًا للهجن مصحوبًا بأداء فن التغرودة الإماراتي الأصيل، في مشهد جمع بين أصالة الماضي وتطور الحاضر، فيما استعرضت إدارة المرور والدوريات الأمنية تقنيات توعوية حديثة، منها الفيديوهات التفاعلية المنتجة بتقنية الرسومات الحاسوبية ثلاثية الأبعاد، وأجهزة الهولولكس بتقنية الإسقاط الثلاثي الأبعاد.

وعرضت مديرية مكافحة المخدرات مبادرات توعوية وخدمة "فرصة أمل" لدعم المتعاطين وتشجيعهم على العلاج بسرية، وعرفت منصة "أمان" الجمهور بقنواتها المتعددة لتلقي البلاغات بسرية، وشاركت إدارة التفتيش الأمني (K9) بعروض عملية حية أبرزت مهام الكلاب البوليسية في الكشف عن المواد المخدرة والمهام الأمنية الخاصة.

وأكدت شرطة أبوظبي أن مشاركتها في المعرض تأتي انطلاقًا من حرصها على تعزيز جسور التواصل مع المجتمع، ونشر الثقافة الأمنية، وإبراز موروثها الوطني جنبًا إلى جنب مع استعراض أحدث الحلول الذكية والابتكارات الشرطية، بما يعكس صورتها المتكاملة كجهاز أمني رائد يجمع بين الحداثة والأصالة في آن واحد.