السيسي يؤكد التزام مصر بدور الوساطة لتحقيق التهدئة في غزة

القاهرة في 8 سبتمبر/وام/ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التزام بلاده بمواصلة دورها المحوري في الوساطة بين الأطراف المعنية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر، للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع والإفراج عن الرهائن والأسرى، تمهيدًا لإحياء العملية السياسية وتحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري اليوم بقصر الاتحادية مع الفريق أول براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية والذي تناول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، بما في ذلك مناورات “النجم الساطع 2025” وتطوير الشراكة الثنائية في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الرئيس السيسي على أن الجهود المصرية تهدف إلى تحقيق تهدئة شاملة وخفض التوتر في المنطقة، فيما أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين القاهرة وواشنطن لاحتواء التصعيد الإقليمي ودعم الحلول السياسية المستدامة التي تعزز الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.





