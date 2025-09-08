لجنة تنظيم قطاع البريد.. مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي يرسم ملامح صناعة البريد

دبي في 8 سبتمبر /وام/ أكد محمد خالد بن سليمان، المدير التنفيذي لإدارة التراخيص- لجنة تنظيم قطاع البريد أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين، تحت شعار "قيادة التغيير لصناعة المستقبل" على مدار أسبوعين، يمثل محطة مفصلية في رسم ملامح صناعة البريد واللوجستيات العالمية موضحا أنه سييتم خلاله إطلاق "استراتيجية دبي" التي تشكل خارطة طريق للقطاع خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح ابن سليمان في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الحدث، أن هذه الاستراتيجية تركز على شمولية الخدمات ورقمنتها بما يضمن وصولها بكفاءة إلى جميع الفئات وتقليل الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن القطاع البريدي لم يعد مجرد خدمات تقليدية كما كان في الماضي، بل أصبح اليوم جزءاً أساسياً من المنظومة التجارية العالمية، خاصة مع النمو الكبير للتجارة الإلكترونية محلياً ودولياً.

وأكد أن مخرجات المؤتمر الحالي ستشكل إضافة نوعية تسهم في تعزيز مكانة الدولة بوصفها مركزاً متقدماً في صناعة البريد واللوجستيات العالمية.

وقال إن دولة الإمارات أثبتت خلال جائحة "كوفيد-19" وما بعدها دورها المحوري في تمكين التجارة وتسهيل سلاسل الإمداد، لتؤكد مكانتها مركزاً لوجستياً عالمياً يربط الشرق بالغرب بفضل بنيتها التحتية المتكاملة، وفي مقدمتها مطار دبي الدولي الذي تصدّر خلال السنوات الماضية حركة المسافرين الدوليين، إلى جانب مطار زايد الدولي وغيره من المرافق الحيوية.

وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، أوضح أن التحول الرقمي يمثل جوهر التحديات والفرص في آن واحد، حيث يسعى المستهلك اليوم إلى حلول سريعة ومرنة في الطلب والاستلام والتتبع، وهو ما تعمل عليه الدولة عبر تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتبني تقنيات مبتكرة مثل البلوك تشين لتعزيز موثوقية التتبع والرقابة على الشحنات.

وأشار ابن سليمان إلى أن الإمارات تحتضن حالياً أكثر من 170 شركة متخصصة في خدمات التوصيل السريع، منها شركات كبرى ذات حضور عالمي، إلى جانب شركات محلية ناشئة.

وأضاف أن دور إدارة التراخيص لا يقتصر على تنظيم عمل هذه الشركات، بل يمتد إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيلات جديدة ستُعلن قريباً، بما يضمن استدامة القطاع وتنوعه وقدرته على النمو.

وقال :" نعمل على توفير الأدوات اللازمة لتمكين جميع الشركات من مزاولة أعمالها بسهولة وبالأخص توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان ديمومتها كونها جزءا مكملا للمنظومة الاقتصادية.