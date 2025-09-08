برعاية سيف بن زايد .. أكاديمية ربدان تحتفي بتخريج "رواد الجاهزية" 15 سبتمبر

أبوظبي في 8 سبتمبر/وام/ تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم أكاديمية ربدان، في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، حفل تخريج دفعة عام 2025، في مركز أدنيك أبوظبي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار وممثلي الجهات الوطنية، في مشهد يرسخ مكانة الأكاديمية بوصفها منارة للتفوق والريادة التعليمية على المستويين الوطني والعالمي.

يأتي حفل التخريج تحت شعار "رواد الجاهزية"، في تعبير رمزي عن قدرة الخريجين على أن يكونوا في طليعة الاستجابة لمتطلبات الحاضر واستشراف تحديات المستقبل، بما يجسد رسالة الأكاديمية في إعداد قيادات وطنية رفيعة المستوى، مؤهلة بالعلم والخبرة والجاهزية الشاملة.

يحتفي الحفل بتخريج 233 طالباً وطالبة من سبعة برامج أكاديمية نوعية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، من بينها إدارة استمرارية الأعمال، الإدارة المتكاملة للطوارئ، الأمن الوطني، ، الشرطة والأمن، القيادة الشرطية والأمنية، التحليل الاستخباري، وهندسة النظم المتخصصة في الدفاع.

تمتاز هذه الدفعة بتنوعها المؤسسي والدولي وينتمي خريجوها إلى جهات وطنية رفيعة فضلاً عن خريجين ممولين ذاتياً أو مبتعثين عبر منح الأكاديمية.

ويشارك في الحفل طلبة دوليون من أفغانستان وإندونيسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، بما يعكس اتساع نطاق الحضور العالمي للأكاديمية.

ويجسد خريجو أكاديمية ربدان نموذجاً مُتفرداً تتنوع فيه الخلفيات والخبرات، وتتكامل فيها المهارات والمعارف النظرية والتطبيقية، ليشكلوا إضافة نوعية إلى منظومة الأمن والسلامة والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وعززت الأكاديمية مكانتها في سوق العمل بنسبة توظيف تصل إلى 96 %، وهي من بين الأعلى على مستوى العالم، مدعومة بشبكة شراكات استراتيجية واسعة تضم مؤسسات أمنية ودفاعية عالمية ومراكز بحثية مرموقة وجامعات كبرى تضاهي أعرق المؤسسات الدولية.

وأكد سعادة جيمس أنتوني مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أن حفل هذا العام ليس مجرد مناسبة للاحتفاء بالطلبة، بل هو محطة تعكس التزام الأكاديمية العميق برؤية القيادة الرشيدة وقال : “نحتفي بخريجين يمثلون ثمرة عقد من العمل الدؤوب والتميز الأكاديمي مؤهلين لقيادة مسيرة الأمن والاستقرار والمساهمة في بناء مستقبل الدولة المزدهر”.

من جانبه، أوضح سعادة سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس الأكاديمية، أن الدفعة الجديدة تعكس نجاح الخارطة التعليمية لأكاديمية ربدان التي تقوم على الدمج بين التعليم الأكاديمي والمهني، وأضاف:"حرصنا على أن تكون برامجنا محدثة باستمرار، منفتحة على أرقى الجامعات العالمية متصلة بتجارب واقعية عبر المحاكاة والزيارات الميدانية، ليكون خريجونا على أهبة الاستعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة".

وأكد الدكتور ناجي محمد الصيعري، عميد الكلية ومدير إدارة البحوث والابتكار في أكاديمية ربدان أن ما يميز الأكاديمية بيئتها التعليمية التي تمنح الطالب تجربة متكاملة لا تقتصر على القاعة الدراسية، بل تمتد إلى تطبيقات عملية وسيناريوهات محاكاة ودعم بحثي أكاديمي.

وتواصل (أكاديمية ربدان) منذ تأسيسها عام 2013، تعزيز مكانتها العالمية عبر برامج أكاديمية رائدة، وشراكات استراتيجية مع أفضل 200 جامعة حول العالم، واعتمادات أكاديمية دولية أبرزها قبول ترشّحها لدى الرابطة الجنوبية للكليات ولجنة المدارس للكليات (SACSCOC)، لتصبح مؤسسة رائدة عالمياً تقدم درجات علمية متخصصة تشمل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

وحازت الأكاديمية على تصنيف "5 نجوم" في تصنيف "كيو إس ستارز" العالمي للجامعات في مجالات التعليم والمرافق والتوظيف والمشاركة العالمية والتطور الأكاديمي والحوكمة، لتكرّس بذلك ريادتها في إعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً، وبما ينسجم مع مستهدفات "مئوية الإمارات 2071" ويعزز جاهزية الدولة لمواجهة تحديات المستقبل.