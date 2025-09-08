بتوجيهات محمد بن راشد.. "دبي الإنسانية" تسيّر شحنة جوية عاجلة لإغاثة متضرري زلزال أفغانستان

دبي في 8 سبتمبر /وام/ بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيرت "دبي الإنسانية" شحنة جوية طارئة إلى أفغانستان، استجابةً للزلزال المدمر الذي ضرب أراضيها مطلع الأسبوع الماضي.

تم تنظيم الشحنة بالتعاون مع عدد من شركاء العمل الإنساني الذين تستضيفهم "دبي الإنسانية" ومن بينهم منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومستودع الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التابع لمنظمة الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

وقد أقلعت الطائرة من دبي صباح اليوم متوجهةً إلى مدينة كابول، وعلى متنها نحو 84 طناً من المساعدات العاجلة التي تشمل المستلزمات الطبية ومواد الإيواء وغيرها من المواد الإغاثية، وتُقدَّر قيمتها بنحو 3.4 مليون درهم (ما يقارب 920 ألف دولار أمريكي)، ومن المتوقّع أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف معاناة أكثر من 730 ألف شخص من المتضررين جرّاء الكارثة الطبيعية.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية إن دبي الإنسانية تأسست لتمكين المجتمع الإنساني الدولي من الاستجابة السريعة والفعّالة عند وقوع الأزمات .. وعند وقوع الزلزال الذي ضرب أفغانستان مؤخراً، سارعنا بالتنسيق مع المنظمات والوكالات الإنسانية الدولية لرصد الاحتياجات الميدانية وتحديد الأولوية لتجهيز المواد الإغاثية المطلوبة.

وأضاف أن هذه الشحنة تجسد التزامنا الجماعي بالوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني في هذه الظروف الصعبة وانطلاقاً من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للتأهب والاستجابة، بما يتيح لشركاء الإغاثة الدوليين توحيد الجهود في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، إذ تؤكد هذه المهمة مجدداً التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بدورها الإنساني الإيجابي الراسخ على الساحة العالمية.

