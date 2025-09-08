260 شركة صينية تشارك في "ويتيكس" 2025

دبي في 8 سبتمبر/وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي مشاركة أكثر من 260 شركة صينية ضمن جناح يمتد على مساحة تتجاوز 2800 متر مربع في الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" الذي تنظمه الهيئة في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم أن هذه المشاركة تعد أكبر مشاركة صينية في تاريخ المعرض وهو ما رحب به معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس ومؤسس معرض ويتيكس.

وقال معاليه إن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تربطهما علاقات استراتيجية راسخة تقوم على أسس من التعاون المثمر في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 102 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2023.

وأضاف : “ في هيئة كهرباء ومياه دبي، لدينا شراكات استراتيجية مع شركات صينية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، وتنسجم هذه المشاركة الواسعة للشركات الصينية في ويتيكس 2025 مع جهودنا لتعزيز مكانة المعرض منصة عالمية رائدة لتسليط الضوء على أبرز الابتكارات والحلول التقنية في قطاعات الطاقة النظيفة والمياه والاستدامة”.

من جانبه ذكر ديفيد وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة "MIE"، الجهة المنظمة للجناح الصيني في ويتيكس أنه بالنسبة للشركات الصينية، فإن ويتيكس ليس مجرد معرض تجاري، بل بوابة استراتيجية لدخول سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسهم في الجمع بين العارضين والشركاء المناسبين، واستكشاف فرص جديدة، ودعم رؤية دولة الإمارات الطموحة نحو مستقبل مستدام.

