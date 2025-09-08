رخصة دبي الموحّدة تقلل زمن فتح الحساب المصرفي للشركات 35%

دبي في 8 سبتمبر /وام/ كشفت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، أن شراكتها الاستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، منذ ارتباطه بمبادرة رخصة دبي الموحّدة، قللت زمن فتح الحساب المصرفي للشركات بنسبة 35 بالمائة .

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم أن بنك الإمارات دبي الوطني من أوائل البنوك التي انضمت رسمياً إلى رخصة دبي الموحّدة وكان شريكا معتمدا من الحكومة لتسريع وتيرة تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات المصرفية المميزة لمجتمع الأعمال.

ونجح البنك ومن خلال تمكنه من الوصول المباشر إلى قاعدة بيانات الرخص التجارية والمستثمرين لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في تقليص مدة فتح الحسابات لهذه الشركات بنسبة 35%، وأتمتة عملية تحديث أكثر من 4000 سجل عميل في قطاع الأعمال خلال الشهرين الماضيين فقط، مما يلغي الحاجة إلى أي تدخل يدوي من قبل العملاء أو الموظفين.

ووفر البنك منذ بدء العمل ضمن إطار رخصة دبي الموحّدة الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من خلال تقليص الوقت اللازم لفتح الحسابات، وتبسيط الامتثال التنظيمي، وتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية.

وتوفر رخصة دبي الموحّدة التي أُطلقت عام 2023، هوية رقمية مركزية للمنشآت الاقتصاديّة القائمة والجديدة العاملة في دبي ومناطقها الحرة، وتهدف إلى تسهيل مزاولة الأعمال في الإمارة.

علاوة على ذلك، تسهم المنصة الخاصة بالرخصة في الحدّ من التكرار وتسريع تقديم الخدمات، وتعزيز امتثال الجهات الحكومية والخاصة من خلال تجميع البيانات الدقيقة والمحدثة حول التراخيص.

وتتيح المنصة للشركات إمكانية الوصول الفوري والآمن إلى بياناتها الموثوقة، مما يسهل تعاملاتها مع الجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، ومزودي الخدمات.

ويسهم هذا التعاون المشترك في تعزيز تكامل البيانات بين مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني، وتسريع إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملاء قطاع الأعمال لدى البنك، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة الإمارة لتصبح مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

وقام بنك الإمارات دبي الوطني منذ ارتباطه برخصة دبي الموحدة بتوسيع نطاق الربط ليشمل جميع جهات الترخيص في دبي التي انضمت إلى المنصة، بما في ذلك مركز دبي للسلع المتعددة، وميدان، وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.

وفي مارس 2025 أعلن بنك الإمارات الإسلامي، التابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، انضمامه للمنصة، مما يعزز التكامل عبر المنظومة المصرفية.

ويعمل البنك حالياً على طرح نسخة مطورة من قاعدة البيانات باستخدام مجموعة البيانات الجديدة والموسعة لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، والتي تتضمن 275 حقلاً جديداً للبيانات، مما يُحسن دقة المعلومات وتوافقها مع جميع أنظمته.

وذكر سعادة أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري أن الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني تعكس مدى فاعلية رخصة دبي الموحّدة في تعزيز كفاءة ممارسة الأعمال ومساعي المدينة الطموحة في ترسيخ بيئة استثمارية أكثر جاذبية، حيث تتيح هذه المنصة تسريع إجراءات فتح الحسابات، ومعالجة التراخيص في الوقت الآني، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الخدمات المالية المتاحة، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في بناء اقتصاد رقمي وتنافسي رائد عالمياً.

