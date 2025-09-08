بزيادة 70%.. "إكسبو الشارقة" يستضيف (17)فعالية خلال الربع الأخير

الشارقة في 8 سبتمبر/وام/ أكد مركز "إكسبو الشارقة" جاهزيته لاستضافة وتنظيم الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية خلال الربع الأخير من العام 2025.

تتضمن أجندة الفعاليات - التي تٌقام في المقر الرئيسي للمركز إلى جانب المركزين التابعين له في كل من خورفكان والذيد - 17 معرضاً رئيسياً بزيادة نسبتها 70% عن الفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت 10 فعاليات.

ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات مشاركة واسعة من كبرى الشركات وعدداً كبيراً من العارضين والزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم مما يعزز مكانة إمارة الشارقة وجهة إقليمية ودولية رائدة للمعارض والمؤتمرات .

ومن المقرر أن تنطلق أولى الفعاليات التي يستضيفها "إكسبو الشارقة" في 10 سبتمبر 2025 من خلال إقامة "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي" الذي يُقام على مدار يومين يليه المؤتمر العالمي 2025 "نحن الاحتواء" الذي تنظمه "مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية" من 15 إلى 18 سبتمبر بهدف تسليط الضوء على جهود الإمارة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع.

ويشهد مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر انطلاق فعاليات الدورة 56 لمعرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة والذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمشاركة 500 عارض محلي ودولي يمثلون21 دولة وأكثر من 1800 من كبار المصممين والصنّاع والخبراء العالميين في مجال الذهب والمجوهرات.

وتتضمن أجندة إكسبو الشارقة في أكتوبر المقبل سلسلة معارض نوعية متخصصة أبرزها النسخة الثالثة من معرض "الإمارات للعطور والعود" من 3 إلى 12 أكتوبر الذي يشهد سنوياً مشاركة 100 عارض وأكثر من 500 علامة تجارية من أشهر علامات العطور المحلية والعالمية ونخبة من رواد الأعمال والشباب الإماراتيين العاملين في صناعة العطور فيما يحتضن إكسبو الشارقة خلال الفترة " من 8 إلى 11 أكتوبر فعاليات معرض "التعليم الدولي" الذي سجل في نسخته الماضية نجاحًا كبيرًا باستقطابه لأكثر من 25 ألف زائر من الطلبة وأولياء أمورهم وشهد مشاركة أكثر من 125 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية مرموقة من أكثر من 20 دولة.

ويحفل مركز إكسبو الشارقة في الربع الأخير من عام 2025 بفعاليات وأحداث تنظم للمرة الأولى في إمارة الشارقة من أبرزها معرض "الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل" من 8 إلى 12 أكتوبرالذي يجمع خبراء التجميل من جميع أنحاء المنطقة ويقدم منصة لإطلاق المنتجات الجديدة وأحدث ابتكارات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعناية بالشعر من العلامات التجارية العالمية والإقليمية الرائدة .

فيما تشهد الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر انطلاق فعاليات "معرض و مؤتمر تنقل المستقبل" الذي يشارك فيه أكثر من 100 علامة تجارية عالمية ويستضيف أكثر من 50 متحدثا في 20 جلسة من جلساته التي تغطي مجموعة واسعة من المحاور المتعلقة بواقع ومستقبل النقل المعتمد على الطاقة الكهربائية فيما يشهد مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر انطلاق معرض "الخليج للطلاء".

ويستضيف المركز معرض "الشارقة الدولي للكتاب" من 5 إلى 16 نوفمبر يليه "المؤتمر والمعرض الدولي لمستلزمات طب الأسنان 2025" من 23 إلى 25 نوفمبر ولعشاق التسوق تنطلق تخفيضات التسوق الكبرى من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر يليها المعرض "الدولي للسيراميك" من 9 إلى 11 ديسمبر ثم التصفية الشتوية من 18 إلى 28 ديسمبر.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة أن أجندة فعاليات الربع الأخير تأتي تأكيداً على التزام الإمارة بتعزيز قطاع المعارض باعتباره رافداً أساسياً للتنمية الاقتصادية وهو توجّه يستند إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى الخطط التنموية المتكاملة لحكومة الشارقة التي أولت صناعة المعارض أهمية كبرى لما توفره من فرص استثمارية وتجارية وترويجية تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتغذي قطاع السياحة والضيافة.

وأضاف أن هذا التنوع يعكس مساعي غرفة تجارة وصناعة الشارقة لترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للمعارض والمؤتمرات في ظل النمو المتواصل لهذا القطاع من خلال استضافة معارض متخصصة وفعاليات تستهدف قطاعات اقتصادية متنوعة .

من جهته أوضح سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن المركز يواصل ترسيخ مكانته وجهة رئيسية للمعارض والمؤتمرات في المنطقة مشيراً إلى أن النمو الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة يعكس ثقة المؤسسات المحلية والدولية في إمارة الشارقة كبيئة جاذبة للأعمال وسياحة المعارض .

ونوه إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مبادرات نوعية لاستقطاب فعاليات دولية جديدة وتوسيع شراكات المركز مع جهات إقليمية وعالمية بما يدعم رؤية الإمارة في تعزيز الاقتصاد المعرفي وتنمية الصناعات المرتبطة بالقطاع

ويقدم مركزا إكسبو الذيد وإكسبو خورفكان لسكان وزوار المنطقة الوسطى والشرقية باقة من الفعاليات المميزة حيث يتيح إكسبو الذيد لمحبي الفروسية والصقارة نسخة جديدة من معرض " الأصايل " الذي يضم خدمات ومعدات الخيل والجمال والصقور أما معرض التخييم والمغامرات فيوفر لعشاق المغامرات فرصة لاكتشاف أحدث المعدات والتجهيزات إلى جانب العديد من معارض قطاع التجزئة والفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تثري تجربة الزوار بالإضافة إلى مهرجان " الذيد للعسل " الذي يقدم مجموعة واسعة من أجود أنواع العسل أما "إكسبو خورفكان"، فيستضيف من جانبه مجموعة من المعارض خلال الربع الأخير من أبرزها معرض العطور ومعرض "عروس الشرقية".