هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة تختتم بنجاح جولة ترويجية في الهند

الشارقة في 8 سبتمبر/وام/ اختتمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة جولتها الترويجية الناجحة في جمهورية الهند لعام 2025 وشملت مدينتي مومباي ونيودلهي على التوالي بمشاركة نخبة من شركاء القطاع السياحي البارزين في الإمارة.

تأتي هذه الجولة في إطار مساعي الهيئة لتعزيز مكانة الإمارة وجهة مفضلة للسياح من الهند وتوسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية مع أبرز الشركاء في القطاع السياحي الهندي.

شهدت الجولة تنظيم فعاليات مميزة في فندقي "سانت ريجيس – مومباي" و"ليلا بالاس – نيودلهي" بمشاركة مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص بإمارة الشارقة إضافة إلى نحو 90 شريكاً تجارياً من الهند في كل مدينة وحوالي 10 من ممثلي الشركاء الإعلاميين من الهند في نيودلهي .

ضم وفد إمارة الشارقة ممثلين عن كل من العربية للطيران وطيران الإمارات وشركة الزاجل للسياحة ووكالة مطار الشارقة للسفريات "ساتا" وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بالإضافة إلى فندقي "جولدن توليب" و"سنترو الشارقة".

استهدفت الجولة كبار وكلاء السفر ووكالات السفر الإلكترونية والموزعين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وركزت على استعراض أبرز المقومات السياحية لإمارة الشارقة والفرص المتاحة للتعاون في قطاع السفر والسياحة والضيافة وتخللها عرض فيديو ترويجي للهوية السياحية الجديدة للإمارة تحت شعار "نورتم الشارقة" والذي يسلط الضوء على الهوية السياحية الجديدة للإمارة.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة : " تُعد الهند من أكبر الأسواق السياحية بالنسبة لإمارة الشارقة وتسجّل باستمرار معدلات نمو ملحوظة ما يؤكد أهمية استمرار التواصل المباشر مع شركائنا في هذه السوق المحورية ومن خلال هذه الجولة الترويجية نتطلع إلى بناء شراكات طويلة الأمد تُسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة وجهة سياحية غنية بالتجارب الثقافية والعائلية والطبيعية إلى جانب الفعاليات الترفيهية والرياضية وغيرها الكثير.

وأوضح أن إمارة الشارقة سجلت خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 نمواً لافتاً بنسبة تقارب 38% في أعداد النزلاء من الهند بعدما استقبلت نحو 130 ألف نزيل فندقي مقارنة بحوالي 94 ألف نزيل فندقي خلال الفترة نفسها من 2024 وعزا هذا النمو إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة مع شركائها لتوفير عروض وتجارب مصممة خصيصاً لتلبية تطلعات المسافرين من جمهورية الهند الباحثين عن التميّز والجودة والتنوّع.

وفي إطار الجولة أطلقت الهيئة أربع شراكات استراتيجية مع نخبة من الشركات السياحية الرائدة في الهند وهي "رويال تورز" و"ريا هوليدايز" و"ثريلوفيلا" و"تراف كلان" إلى جانب حملات ترويجية مباشرة موجهة للمستهلكين بالتعاون مع منصّتي أمازون وInshorts وذلك بهدف زيادة الوعي السياحي بأهمية إمارة الشارقة وتعزيز مكانتها على منصات التجارة والسفر الرقمية.

واختُتمت الجولة بمجموعة من التجارب التفاعلية التي أتاحت للحضور استكشاف معالم الإمارة من خلال شاشات عرض ونظارات الواقع الافتراضي مما منح المشاركين لمحة حيّة عن تنوع إمارة الشارقة وروحها الثقافية الأصيلة عن قُرب.