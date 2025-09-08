مدير مكتب وزارة الخارجية بدبي يتسلّم البراءة القنصلية من القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية

دبي في 8 سبتمبر/وام/ تسلّم سعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، البراءة القنصلية من سعادة علي رضا محمودي، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دبي والإمارات الشمالية، وذلك خلال لقاء عُقد بمكتب وزارة الخارجية في دبي.

ورحّب سعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم بالقنصل العام بمناسبة تعيينه، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، وأشاد بمتانة العلاقات الثنائية التي تَجمع بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

