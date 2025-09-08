رئيس البرلمان العربي: الدول العربية جسر لتعزيز التكامل بين آسيا وأفريقيا

بيروت في 8 سبتمبر/ وام / أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن الدول العربية تشكل جسرا إستراتيجيا لتعزيز التكامل بين قارتي آسيا وأفريقيا بحكم إنتماء نصفها لكل قارة، مما يمنحها دورا محوريا في مد جسور التفاهم بين الشعوب ودفع مسار التعاون المشترك في ظل عالم يشهد تحديات جيوسياسية واقتصادية متسارعة.

كما أكد اليماحي في الكلمة التي القاها أمام اجتماع المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي الذي يستضيفه مجلس النواب اللبناني، أهمية العمل على توحيد الجهود البرلمانية بين القارتين وتعزيز الحوار وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى حرص البرلمان العربي على ترسيخ الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف، وتوسيع مجالات التعاون بين البرلمانات الوطنية في القارتين، بما يسهم في مواجهة التحديات العالمية، ودعم التعاون بين دول الجنوب، وتعزيز دور البرلمانات في تحقيق تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.

