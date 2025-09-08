ولي عهد أم القيوين : الهوية الترويجية الجديدة ترسخ مكانة الإمارة كوجهة مثالية للاستثمار والسياحة

أم القيوين في 8 سبتمبر/ وام / أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، أن إطلاق الهوية الترويجية الجديدة يمثل محطة بارزة في مسيرة الإمارة نحو مستقبل أكثر ازدهارا، مشيرا إلى أن هذه الهوية ليست مجرد شعار، بل تجسيد لهوية أم القيوين وإرثها العريق.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة إطلاق الهوية الترويجية لإمارة أم القيوين، "نسعى من خلال هذه الهوية إلى إبراز المقومات الفريدة للإمارة وترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للاستثمار والسياحة والحياة العصرية، بما يتماشى مع رؤيتنا الإستراتيجية لمستقبل مشرق ومستدام".

وأكد سموه أن الهوية الترويجية الجديدة هي ترجمة لرؤية واضحة تعكس طموحات الإمارة في استقطاب المزيد من المشاريع النوعية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.

وأوضح سموه أن الهوية تحاكي مقومات الإمارة حيث تجمع بين أصالة التاريخ والطبيعة ومقومات الحداثة في صورة واحدة متكاملة تضمن استدامة مواردها وتعزز جاذبيتها كوجهة تحتضن جميع هذه العناصر في آن واحد.

واختتم سموه كلمته بالتأكيد أن الهوية الترويجية تمثل دعامة أساسية في إبراز الصورة الحقيقية للإمارة، وتشكل انطباعا إيجابيا لدى العالم عن خصوصيتها وتميزها، بما يعكس إرادتها الراسخة في الانفتاح على المستقبل وترسيخ حضورها على الخارطة الإقليمية والدولية.