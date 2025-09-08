مكتبات الشارقة تنظم "معرض التخصصات" 22 سبتمبر

الشارقة في 8 سبتمبر/ وام / تنظم "مكتبات الشارقة" الدورة السابعة من "معرض التخصصات الجامعي" السنوي بمقر هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 22 حتى 25 سبتمبر الحالي تحت شعار "عالم مزدوج: عِش تخصصك في بُعد جديد".

ويشكل المعرض منصة معرفية تجمع نخبة من الجامعات والكليات موفراً للطلبة فرصة التعرّف على الحياة الجامعية والتخصصات الأكاديمية وطبيعة الدراسة والعمل فيها مع التركيز على دور المهارات في النجاح الأكاديمي والمهني.

ويستهدف المعرض طلبة المرحلة الثانوية المقبلين على الالتحاق بالجامعات بمن فيهم الطلاب من أصحاب الهمم وطلاب المنازل المنتسبين لبرامج محو الأمية وكذلك وطلبة الدراسات العليا والمبتعثين بالإضافة إلى أولياء الأمور والمعلمين والمرشدين الأكاديميين.

وقالت إيمان بوشليبي مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة إن اختيار التخصص الجامعي خطوة محورية في حياة الطالب وهو قرار يتطلب وعياً كاملاً بالخيارات المتاحة وآفاقها المستقبلية ومن هنا يوفر معرض التخصصات الجامعي بيئة موثوقة تجمع الطالب مع الجامعات مباشرة وتمنحه فرصة طرح الأسئلة والتعرف على البرامج الأكاديمية وخيارات المنح وفرص العمل المرتبطة بكل تخصص ومن خلاله نأمل أن نمنح الطلبة الأدوات والمعرفة التي تعينهم على اتخاذ قرار مدروس ينسجم مع قدراتهم وطموحاتهم.

كما يشمل برنامج المعرض تنظيم أكثر من 15 جلسة حوارية وورشة عمل تفاعلية تغطي موضوعات متنوعة من بينها "إستراتيجية المنح الدراسية المتكاملة" و"دليلك لاختيار التخصص بثقة" و"الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي" و"إستراتيجيات التفوق الأكاديمي والتعامل مع التحديات" إلى جانب ورش أخرى.

وشهد المعرض منذ انطلاقته عام 2018 إقبالاً متزايداً من الزوار إذ استقبل 3133 زائراً في دورة عام 2023 و4530 زائراً في نسخة العام الماضي 2024.