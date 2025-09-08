‎طرح أكثر من 500 فرصة عمل للمواطنين بمقابلات فورية في عجمان الأربعاء المقبل

عجمان في 8 سبتمبر/ وام / تطرح 16 شركة من القطاع الخاص أكثر من 500 شاغر وظيفي للمواطنين الباحثين عن عمل، وذلك خلال "اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية" الذي تنظمه دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان يوم 10 سبتمبر الجاري، في "البيت المتوحد" بعجمان.

وتستهدف المبادرة الباحثين عن عمل من مختلف المستويات التعليمية، بدءاً من حملة البكالوريوس والدبلوم، ومروراً بحملة شهادة الثانوية العامة، ووصولاً إلى من هم دون الثانوية العامة.

وسيحظى المتقدمون بفرصة إجراء مقابلات فورية مع مسؤولي التوظيف للحصول على فرص عمل في مجالات متنوعة تشمل القطاع الهندسي، والمالي، والتمريض، والموارد البشرية، بالإضافة إلى وظائف إدارية وقانونية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص دائرة الموارد البشرية على تعزيز التعاون الإستراتيجي مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تسريع وتيرة توظيف المواطنين واستقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات، وتمكين الشباب وتعزيز وعيهم المهني بما يحقق مستهدفات التوطين.