منتخبنا لكرة اليد في المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الآسيوية للشباب

المنامة في 8 سبتمبر / وام / أوقعت قرعة منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الآسيوية للشباب، منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران وكازاخستان وهونج كونج.

وجرت مراسم القرعة اليوم في العاصمة البحرينية "المنامة"، استعداداً للبطولة التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل، بمشاركة 14 منتخبا تم توزيعهم على أربع مجموعات.

وأسفرت بقية نتائج القرعة عن وقوع البحرين والأردن وتايلاند في المجموعة الأولى، بينما حلت منتخبات الكويت والصين والهند في المجموعة الثانية، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات السعودية وقطر وأوزبكستان والمالديف.