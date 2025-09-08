مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة يكرم عبد الحميد البلوشي

كلباء في 8 سبتمبر/ وام / برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تنظم دائرة الثقافة الدورة الثانية عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل.

ويهدف المهرجان إلى صقل وإبراز المواهب المسرحية، وتُقام فعاليات دورته الجديدة في المركز الثقافي وجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، ويحتفي بالفنان المسرحي والتلفزيوني والإعلامي الإماراتي عبد الحميد البلوشي، تقديرا لمسيرته الفنية وجهوده في مجال التمثيل.

وعبّر البلوشي عن سعادته بهذا التكريم، ورفع أسمى عبارات الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة الداعم السخي للحركة المسرحية التي أصبحت بفضل رعاية سموه في مكانة بارزة خليجيًا وعربيًا.

ويصدر المهرجان كتابًا يوثّق سيرة البلوشي وشهادات حول مساره الفني، كما ستُنظّم جلسة حوارية معه بحضور المشاركين وضيوف المهرجان.