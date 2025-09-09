"تريندز للبحوث والاستشارات" / 11 عاما من نشر المعرفة واستشراف المستقبل

أبوظبي في 9 سبتمبر/ وام/ احتفى مركز تريندز للبحوث والاستشارات، اليوم، بمرور أحد عشر عاماً على تأسيسه، مستعرضاً حصاداً غنياً من الإنجازات التي رسخت مكانته كأحد أبرز مراكز الفكر في المنطقة والعالم.

وتزامن هذا الاحتفاء مع تكريم المركز من قبل لقاء القادة الدينيين لمسلمي دول "بريكس"، حيث مُنح رئيسه التنفيذي الدكتور محمد عبدالله العلي لقب "شخصية السنة 2025"، تقديراً لدوره الكبير في مد جسور التعاون من خلال التطوير والابداع البحثي والعلمي والأكاديمي وتعزيز دور الفكر في خدمة الإنسانية .

ففي غضون سنوات قليلة، استطاع "تريندز"، برؤيته البحثية الاستشرافية، أن يحجز لنفسه مكانة متقدمة بين المؤسسات البحثية الدولية، جامعاً بين عمق الإنتاج العلمي، وقوة الحضور العالمي، والتزامه بتمكين الشباب، وبناء شراكات عابرة للقارات، كما عزز مكانته كمؤسسة فكرية بارزة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن الإنجازات المتحققة ليست سوى بداية لمسيرة أكثر طموحاً في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المركز بات شريكاً إستراتيجياً في بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم ، معربا عن فخره بما تم إنجازه حتى الآن .

ويمثل البحث العلمي العمود الفقري لعمل المركز، وقد ترجم ذلك في أرقام لافتة خلال السنوات الماضية عبر 1688 تقريراً ودراسة خاصة تناولت قضايا إقليمية ودولية، و1183 ورقة بحثية، و1143 مقالاً ودراسة منشورة في مصادر خارجية، و343 إصداراً علمياً، بينها 51 كتاباً أصيلاً بالعربية والإنجليزية والفرنسية، إضافة إلى 14 دراسة ضمن سلسلة موسوعة "الإخوان المسلمون، و95 كتاباً مترجماً إلى 15 لغة عالمية، في مؤشر على الانتشار المعرفي العالمي، و183 سلسلة علمية شملت 57 اتجاهاً إستراتيجياً، و23 اتجاهاً اقتصادياً، و60 ورقة سياسية، و27 دراسة عن الإسلام السياسي، إلى جانب سلاسل متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

ويمثل معهد تريندز الدولي للتدريب رافداً أساسياً لتطوير القدرات البشرية، حيث يقدم برامج تدريبية تجمع بين النظرية والتطبيق لتلبية متطلبات سوق العمل.

وعلى صعيد الحضور الدولي، وسّع "تريندز" شراكاته البحثية لتصل إلى 342 شراكة بحثية وأكاديمية وإعلامية مع مؤسسات فكرية وأكاديمية وحكومية وخاصة، في أكثر من 45 دولة، كما افتتح 22 مكتباً خارجياً، فعلياً وافتراضياً .

ويعد الحضور الفاعل في الفعاليات العلمية من السمات البارزة لمركز تريندز عبر 298 فعالية علمية نظمها المركز، إضافة إلى مشاركات دولية من أبرزها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والمؤتمر الدولي السادس "طريق الحرير الروحي.. دور القيم الأخلاقية في التقارب بين الشعوب والقارات"، في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وتتعامل الإدارة مع 10 شركاء على مستوى محلي واتحادي وإقليمي لمدهم بالدراسات بشكل شهري وسنوي.

وتقديراً لجهوده، حصد "تريندز" سلسلة من الجوائز المرموقة، من أبرزها جائزة "المؤسسة الرائدة في مجال مكافحة التطرف" التي منحتها وزارة العلاقات الخارجية في بريطانيا ، وغيرها من الجوائز المحلية والعالمية.

وعلى صعيد الإعلام، وعبر إنشاء قطاع الإعلام في "تريندز"، طور المركز منظومة اتصاله عبر 4513 نشرة وتقريراً دورياً “يومياً، وأسبوعياً، شهرياً” ، و19.018 منشوراً رقمياً حقق أكثر من 36.6 مليون مشاهدة وتفاعل، كما أطلق "تريندز" التطبيق الذكي للمركز “Trends Research”، ويشكل "بودكاست تريندز"، نافذة معرفية مبتكرة تقدم رؤى علمية عبر استضافة عدد من الشخصيات الفكرية والعلمية من عدة دول.

واعتمد المركز خطة إستراتيجية لقطاع الموارد البشرية تضع المواطن في صدارة الاهتمامات ، فيما حقق مستهدفات التوطين ونال جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل لعامين متتاليين.