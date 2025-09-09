نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات ملموسة لإيصال المساعدات لغزة

بروكسل في 9 سبتمبر/ وام/ وجه أكثر من خمسين نائباً في البرلمان الأوروبي رسالة عاجلة إلى حاجة لحبيب، مفوضة المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، دعوا فيها إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، في ظل ما وصفوه بـ " كارثة إنسانية غير مسبوقة ".

وأكد النواب، في رسالتهم، أن ملايين اليورو من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين قد خُصصت للمساعدات، فيما تقف شحنات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية على الحدود دون أن تصل إلى الفلسطينيين، بسبب ما اعتبروه سياسة ممنهجة من جانب إسرائيل تقوم على منع أو تحويل أو تدمير هذه المساعدات.

واعتبر النواب أن الحصار المفروض على غزة هو إستراتيجية عقاب جماعي، مشددين على أن الحياد في تقديم المساعدات لا يعني الحياد إزاء ما وصفوه بالجرائم المرتكبة ضد المدنيين والعاملين الإنسانيين.

وطالب الموقعون على الرسالة الاتحاد الأوروبي بتنظيم عملية إنسانية مباشرة لإيصال المساعدات إلى غزة بعيداً عن القنوات الإسرائيلية، وإنشاء آلية شفافة لتتبع المساعدات وضمان عدم ضياعها أو عرقلتها، فضلاً عن محاسبة إسرائيل سياسياً وقانونياً على انتهاكاتها بحق القانون الدولي الإنساني، ووقف اتفاقية الشراكة معها وفرض عقوبات.

وأكد النواب في ختام رسالتهم، أن أوروبا لم تعد تستطيع الاكتفاء بإطلاق بيانات القلق والدعوات إلى السلام، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون خطر المجاعة والإبادة، داعين المفوضة لحبيب إلى التحرك العاجل وتحويل الالتزامات الأوروبية إلى إجراءات عملية على الأرض.