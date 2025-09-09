24 مقاتلا يتنافسون غدا في بطولة "محاربي الإمارات" بالعين

أبوظبي في 9 سبتمبر /وام/ تنطلق يوم غد منافسات النسخة الدولية 63 من بطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، وذلك في صالة الخبيصي بمركز العين الوطني للمعارض "أدنيك"، بتنظيم من شركة بالمز الرياضية، وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في العين، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من الأبطال المشاركين في النزالات.

وتقام المنافسات من خلال 12 نزالًا يشارك فيها 24 مقاتلًا ومقاتلة من جميع أنحاء العالم.