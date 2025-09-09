"تحقيق أمنية" و"مستشفى ريم" تتعاونان لدعم الأطفال المرضى

أبوظبي في 9 سبتمبر /وام/ وقّعت مؤسسة "تحقيق أمنية" مذكرة تفاهم مع مستشفى ريم، بهدف تعزيز التعاون المشترك في دعم الأطفال الذين يعانون من حالات صحية حرجة.

وتهدف الشراكة إلى تحقيق أمنيات الأطفال خلال رحلتهم العلاجية داخل مستشفى ريم، وإدخال الفرح والأمل إلى حياتهم، وتعزيز الجانب النفسي لديهم بما يُسهم في دعم شفائهم وإضفاء لحظات من السعادة والأمل على عائلاتهم.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار مبادرات "عام المجتمع 2025"، تجسيداً لروح التعاون والتكافل، وتأكيداً على التزام الطرفين بدعم الجانب النفسي للأطفال المرضى ورسم البسمة على وجوههم، انسجاماً مع رسالة دولة الإمارات في غرس قيم العطاء الإنساني.

وقّع المذكرة عن جانب مؤسسة "تحقيق أمنية" هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، فيما وقّعها عن جانب مستشفى ريم، زيد السكّسك، رئيس مجلس إدارة المستشفى.

وقال هاني الزبيدي، إن هذه الشراكة ستُتيح للجانبين رسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى ومنحهم لحظات أمل وسعادة في رحلتهم العلاجية، وإن دعم مؤسسات الرعاية الصحية لمبادرات المؤسسة يُعزز قدرتها على الوصول إلى المزيد من الأطفال وتحقيق أثر إنساني أكبر.

من جانبه، قال زيد السكّسك، إن الشراكة مع مؤسسة تحقيق أمنية تعكس التزام مستشفى ريم بجلب الأمل والفرح والقوة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، وإن الجانبين يهدفان إلى خلق لحظات ذات معنى وذكريات دائمة للأطفال وعائلاتهم.