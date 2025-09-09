النادي السوداني في رأس الخيمة يستضيف مهرجان ” سحر التراث ما بين العراقة والحداثة “

رأس الخيمة في 9 سبتمبر / وام / استضاف النادي الاجتماعي السوداني، بمقره في منطقة المعمورة برأس الخيمة، مساء أمس مهرجان ” سحر التراث ما بين العراقة والحداثة ”، والذي انطلق بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان.

وأكدت سحر يوسف خضر مديرة بي واي اس للفعاليات، منظمة المهرجان في كلمتها، أهمية هذه الفعاليات في إبراز التراث الإنساني وتقدير المهتمين به ونشر التراث والثقافة السودانية بتنوع أقاليمها وبيئاتها المتعددة المتكاملة ، وقدمت الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا على دعمها الأصيل للشعب السوداني في كافة الظروف والتحديات .

تضمن المهرجان مجموعة من العروض الموسيقية السودانية وبازار مصاحب تضمن 35 جناحا للأسر المنتجة، إضافة إلى عرض أزياء تراثي ومسابقات قدمت جوائز مميزة لـ 17 فائزا.

وأشاد عرب أبوبكر عواد ، الأمين العام للنادي السوداني، بالتنظيم الناجح للمهرجان والذي أمسى ملتقى عائليا للسودانيين ليس على مستوى رأس الخيمة فحسب، بل على مستوى دولة الإمارات، كونه فرصة للم الشمل السوداني وجمع الأسر والعائلات، لافتا إلى أن المهرجان أبرز مختلف مكونات بيئات التراث السوداني العربي الأصيل، وترجمت الفعاليات تمسك السودانيين بتراث الآباء والأجداد.