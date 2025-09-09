"الموارد البشرية والتوطين" توقع شراكات رعاية مع 9 شركات كبرى لتعزيز تنافسية سوق العمل

دبي في 9 سبتمبر/ وام / أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توقيع اتفاقيات رعاية مع تسع شركات كبرى لدعم مبادراتها الهادفة إلى تعزيز تنافسية وريادة سوق العمل الإماراتي، وضمان رفاهية العمالة وتعزيز انتمائهم المجتمعي.

وتهدف هذه الشراكات إلى دعم فعاليات رئيسية تشمل "جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل" والمبادرات المخصصة للعمالة خلال المناسبات الوطنية والعالمية.

جرى توقيع العقود خلال حفل أقيم في دبي، حيث مثل الوزارة سعادة محمد صقر النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وضمت قائمة الرعاة شركة داماك العقارية، وشركة الدار العقارية بفئة الرعاية الماسية، والمجمع التأميني، وشركة شوبا العقارية بفئة الرعاية البلاتينية، وشركة الاتصالات المتكاملة (دو)، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات"، ومركز الوثائق الإلكتروني، وشركة الجرافات البحرية الوطنية بفئة الرعاية الذهبية، ومجموعة عبد الواحد الرستماني "رعاية فضية".

وأشاد محمد النعيمي بالتزام الشركات الراعية بمسؤوليتها المجتمعية، مؤكداً أن اختيارها تم بناءً على معايير التنافسية والابتكار والحوكمة؛ مشيرا إلى أن الوزارة ترحب بانضمام المزيد من شركات القطاع الخاص لدعم ريادة سوق العمل.

وأكد حسين سجواني، مؤسس شركة داماك العقارية، أن دعم "جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل" ينسجم مع رؤية القيادة لتعزيز التنافسية وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لاستقطاب الكفاءات.

وقالت بيان الحوسني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال في مجموعة "الدار"، إن هذه الجهود المشتركة تساهم في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة مفضلة للعيش والعمل، مشيرة إلى أن أجندة التوطين وتطوير الكوادر الوطنية تقع في صلب أولويات "الدار".

كما أكد ممثلو شوبا العقارية والمجمع التأميني أهمية التعاون مع الوزارة لدعم تنافسية السوق ورفاهية القوى العاملة.