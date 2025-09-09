الشارقة.. اختتام الدورة الـ14 من حملة "الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض"

الشارقة في 9 سبتمبر/ وام / اختتمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة، فعاليات الدورة الرابعة عشرة من حملة “الوقاية من الانهاك الحراري و الأمراض" في الشارقة التي استمرت على مدى شهرين في مختلف مناطق الإمارة تحت شعار "سلامتكم غايتنا"، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بمخاطر التعرض للحرارة في الصيف، ودعم فئات العمال بالوسائل الوقائية، لتجنب الإنهاك الحراري أو الإصابة بالأمراض الناتجة عنه.

واستهدفت الحملة ميدانياً أكثر من 10 آلاف عامل في أكثر من 13 محطة متنوعة حيث تركزت الأنشطة على محاضرات توعوية بعدة لغات، وإجراء فحوصات طبية ميدانية، دعماً للوقاية وتعزيز بيئة عمل صحية وآمنة.

وحرصت الحملة على تقديم خدمات شاملة للعمال تضمنت فحوصات للنظر، وضغط الدم، ومستوى السكر، إضافة إلى توزيع مستلزمات وقائية وصحية وغذائية، إلى جانب تقديم إرشادات عملية حول الإسعافات الأولية والتصرف السليم عند التعرض للإنهاك الحراري.

وتأتي هذه الجهود تجسيداً لاستراتيجية الوزارة في حماية صحة الإنسان باعتبارها أولوية وطنية واستثماراً في استدامة الموارد البشرية.

وتضمنت أنشطة الحملة زيارات ميدانية لمواقع العمل المكشوفة، تم خلالها توعية العمال بالإجراءات الصحية الواجب اتباعها، وتقديم إرشادات لأصحاب العمل في المصانع والمواقع الإنشائية حول أهمية تطبيق التدابير الوقائية لضمان بيئة عمل آمنة.

واستهدفت التوعية الافتراضية للحملة أكثر من نصف مليون شخص عبر وسائل التواصل الإلكترونية كما شملت الأنشطة فئات أخرى جديدة هذا العام كالعاملات في المصانع والعمالة المساعدة والعاملين في محطات الوقود وسائقي التوصيل بالإضافة إلى فئة العاملين في الوظائف الميدانية المعرضين لأشعة الشمس مثل أفراد الشرطة، والمهندسين والمفتشين والأُسر، بهدف تزويدهم بالمعلومات الضرورية للحد من مخاطر الإنهاك الحراري، مما يترجم أهداف الحملة في حماية الصحة العامة.

وأكد محمد عبد الله الزرعوني، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الشارقة، أن هذه الحملة التي تطلقها الوزارة سنويا خلال أشهر الصيف تشكل التزاماً إنسانياً وإستراتيجياً بحماية العمال من مخاطر الإنهاك الحراري التي تعد مسؤولية وطنية كما تجسد النهج العملي لدولة الإمارات في أن الإنسان محور التنمية، وأن خدمة المجتمع مسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.