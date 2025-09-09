حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي

دبي في 9 سبتمبر/ وام / قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في منطقة العين.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لمعالي حميد سعيد عامر حمد النيادي، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، وأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير، أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.